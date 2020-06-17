Бывший игрок киевского "Динамо" Домагой Вида может продолжить свою карьеру в российском чемпионате. По окончании текущего сезона хорват покинет турецкий "Бешикташ".

О таком возможном трансфере сообщил турецкий журналист Левент Юмит Эрол в своем Twitter.

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Переход в российский чемпионат

Название клуба, в который перейдет защитник, не разглашается.

#BESİKTAS sezon sonu ️

VİDA ️ RUSYA ️️

Via @sporundibicom ️

By LÜE — LEVENT ÜMİT EROL (@leventumit_erol) June 15, 2020

Хорват уйдет из турецкого клуба досрочно. Его контракт с "Бешикташем" рассчитан до лета 2022 года. В текущем сезоне защитник принял участие в 33 матчах за турецкий клуб и забил 4 гола.

Летом 2018 года после победы сборной Хорватии в 1/4 финала чемпионата мира над Россией Вида вместе с другим бывшим динамовцем Огненом Вукоевичем записали видео, в котором посвятили победу Украине и киевскому клубу "Динамо". "Слава Украине!" – воскликнули в ролике хорваты.

В киевском "Динамо" хорват провел пять лет. Киевлян сыграл более ста матчей, отметившись десять раз.

В 2018 году перешел в турецкий клуб.

Стоимость хорвата оценивают в 6,5 миллиона евро.

Поздравление от хорватов смотрите видео: