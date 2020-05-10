Экс-динамовец Вукоевич угрожал убить жену: новые детали скандала
Бывший футболист "Динамо" Огнен Вукоевич был задержан полицией Загреба за угрозы убить жену и ее родственников. Хорватская прокуратура и сам футболист прокомментировали инцидент.
Хорватская прокуратура подтвердила, что Вукоевич находился в состоянии алкогольного опьянения, информирует Telegram HR.
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"Есть обоснованное подозрение, что обвиняемый находился в состоянии алкогольного опьянения поздно вечером 7 мая 2020 года в Загребе. После того, как жена выразила обеспокоенность его алкоголизмом, он начал кричать на нее с целью запугать.
Есть обоснованные подозрения, что были явные угрозы в отношении нее и ее родственников. После того, как потерпевшая хотела позвонить в полицию со своего мобильного телефона, обвиняемый попытался вырвать его из ее рук", – говорится в заявлении.
Хорватская полиция уже отпустила Вукоевича, который работает в "Динамо" Загреб тренером-селекционером.
Игроку запрещено посещать свой дом в тушкане и приближаться к жене менее, чем на 200 метров.
Вукоевич подтвердил, что имел допрос в прокуратуре, сообщает Jutarnji List.
"Могу подтвердить, что из-за разногласий с женой у меня был допрос в прокуратуре. Меня освободили с обязательством, что, пока эти разногласия не будут полностью решены, мы не должны жить вместе.
Верю, что мы скоро решим эту ситуацию в кругу семьи. До тех пор прошу понять необходимость держать наши семейные дела между нами", – сказал Вукоевич.
Что известно о Вукоевиче?
36-летний хорватский экс-футболист. Провел 7 лет в киевском "Динамо", с которым становился чемпионом Украины.
Также Вукоевич выступал за "Динамо" Загреб, московский "Спартак", венскую "Аустрию" и другие клубы.
Стоящее Вукоевич рассказал детали о скандале со "Слава Украине!" на Чемпионате мира в России
В 2018 году на чемпионате мира Вукоевич попал в скандал. Огнен и экс-игрок "Динамо" Домагой Вида посвятили Украине победу Хорватии над Россией в четвертьфинале.
После этого футболистам пришлось просить прощения, ведь видео появилось в свободном доступе. Оба отрицают политический подтекст.
Видео с участием Вукоевича и Виды
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