Экс-нападающий киевского "Динамо" и сборной России Олег Саленко прокомментировал слова футболиста "Сочи" Александра Кокорина, который пожелал увидеть матч между Россией и Украиной на Евро-2020.

Олег Саленко "профессионально" прокомментировал военную агрессию России против Украины. Его слова цитирует Мeta-ratings.com.ua.

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"Уверен, надо к чертовой матери заканчивать этот конфликт. Как со стороны Украины, так и со стороны "ДНР-ЛНВ" и их кураторов. Я был там, мы играли в футбол недалеко от военных действий. Знаем, что военные между собой тоже общаются. Нужно находить общий язык и Донбасс возвращать в состав Украины. Крым? Здесь сложнее. Там уже много военных российских баз, ядерное оружие завезут скоро", – сказал Саленко.

Я бы вообще хотел предложить для начала провести товарищеский матч между сборными ветеранов Украины и России. Может быть, даже на нейтральной территории. Общаюсь с друзьями из России. Они тоже поддерживают идею. Но, конечно, Украинская ассоциация футбола на это не пойдет. Вмешается политика. Ближайшие год-два, наверное, ничего в этом вопросе не изменится.

Олег Саленко попал в скандал из-за нарушения карантина

В апреле 2020 года Олег Саленко попал в неприятную ситуацию, которая еще была и снята на телекамеры. Бывший игрок был замечен возле одного из футбольных полей в Киеве, когда наблюдал за игрой двух команд – вероятно, он организовал матч. Саленко нарушил меры карантина – запрет массовых скоплений людей.

Олег Саленко выступал за "Динамо" с 1989-го по 1992 год. Также на протяжении карьеры он играл за "Зенит", "Логроньес", "Валенсию", "Рейнджерс", "Истанбулспор", "Кордову" и "Погонь". Ексгравець киевлян получил "Золотую бутсу" чемпионата мира-1994, где он забил 5 голов.