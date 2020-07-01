Форвард "Десны" Филипп Будковский обратился в профсоюз футболистов по поводу долга перед ним со стороны бывшего клуба "Анжи" и агентов.

Председатель профсоюза футболистов Олег Печорный в своем Instagram сообщил об обращении в организацию экс-форварда сборной Украины Филиппа Будковского.

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"К нам обратился игрок "Десны" Филипп Будковский из-за проблемы с долгом футбольного клуба "Анжи" и нерадивых агентов (по этическим соображениям имена пока не публикуем). Готовим документы в палату разрешения споров ФИФА", – написал Печорный.

Что известно о карьере Будковского

Будковский является воспитанником "Шахтера". Выступал за "Анжи" в кампании 2016/17 и второй половине сезона 2017/18. В целом Будковский провел за российский клуб 40 матчей, в которых забил 6 голов и отдал 2 ассиста.

Пока наибольшего успеха нападающий достиг, выступая за луганскую "Зарю" (27 голов в 104 матчах). Также в активе Филиппа 6 поединков без результативных действий в составе сборной Украины.