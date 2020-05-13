Экс-игрок "Барселоны" ошибочно опубликовал фото с обнаженной девушкой в постели

Экс-игрок "Барселоны" Джонатан Дос Сантос попал в неприятную ситуацию после неудачного селфи со своей любимой моделью Амандой Тривизас.

В своем Instagram он опубликовал фотографию с обнаженной моделью. Спохватившись, игрок удалил фото, но было поздно – оно уже разлетелось по сети.

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Джонатан Дос Сантос с Амандой Тривизас

Избранница Дос Сантоса – топ-модель. На своей странице в Instagram, на которую подписаны более 800 тысяч человек, она регулярно выкладывает собственные пикантные снимки.

30-летний дос Сантос является воспитанником "Барселоны", но за пять лет провел в составе каталонского клуба всего 29 матчей. Летом 2014 года он был продан в "Вильярреал" за 1,5 миллиона евро.

Через три года "подводники" продали его почти в три раза дороже в "Лос-Анджелес Гэлакси", за который он в данный момент провел 67 матчей, забил шесть голов и отдал семь результативных передач.

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