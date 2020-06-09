Бывший полузащитник "Динамо" Че Че принял участие в демонстрациях против расизма в Сан-Паулу.

Футболист в интервью Esporte Espetacular рассказал о том, когда на его ногах появились татуировки борцов с дискриминацией афроамериканцев Мартином Лютером Кингом и Малькольмом Иксом. Оказывается, что во всем виновата его карьера в киевском "Динамо".

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"Я знаю, что такое быть черным. Как это, когда идешь за покупками в торговый центр, а люди смотрят с непониманием: "Что он здесь делает?". У нас часто забирают право мечтать. Мы мечтаем в детстве, но у нас нет условий воплотить мечту. Сегодня мы получили возможность стать голосом нашей страны, кем-то, кем люди могут видеть себя. Эти татуировки я сделал, когда играл в Украине. Если не ошибаюсь, то после одной ситуации я там пострадал,

– сказал Че Че.



Татуировка Че Че / Фото: Скриншот

Карьера Че Че в "Динамо"

С 2016 играл за "Палмейрас". В его составе в 2016 году стал чемпионом Бразилии, сыграв 37 матчей и стал лауреатом награды "Серебряный мяч", а в 2017 году стал вице-чемпионом страны.

В июне 2018 года подписал 5-летний контракт с киевским "Динамо". В апреле 2019 года покинул столичный клуб. За это время провел за первую команду киевлян 16 официальных матчей, записав в свой актив одну результативную передачу.