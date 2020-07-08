Украинский нападающий Александр Ковпак продолжит карьеру в черкасском "ЛНЗ-Лебедин", который играет на любительском уровне. Звездный новобранец сможет дебютировать за клуб уже в ближайшие выходные.

О трансфере игрока, сообщил официальный сайт любительского "ЛНЗ-Лебедин".

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Любительский уровень

В декабре Ковпак присоединился к второлиговому "Полесью", но из-за досрочного завершения чемпионата он не сыграл за житомирцев ни одного матча.

Сейчас же 37-летний форвард уже тренируется с новыми партнерами, он стал девятым новичком клуба в это межсезонье.

Сейчас команда из Черкасской области играет в чемпионате Украины среди аматоров и занимает второе место в своей группе из 12 команд.

Колпак может дебютировать за новую команду уже 11 июля в матче против черниговского "Авангарда" в рамках любительского чемпионата Украины.

Что известно об Александре Ковпаке