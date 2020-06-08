Экс-игрок сборной Украины Шевченко сразу убрал из команды тех, кто нарушает атмосферу
Бывший игрок сборной Украины и донецкого "Шахтера" Вячеслав Шевчук рассказал, как Андрей Шевченко изменил национальную команду, когда стал ее главным тренером.
Шевчук вспомнил, как Шевченко начинал карьеру в национальной команде еще в штабе Михаила Фоменко на Евро-2016. Об этом он рассказал в интервью "Большому футболу".
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"Конфликты в сборной на Евро-2016? Их не было. Были нюансы, связанные с дисциплиной. Кто-то не пришел на установку, кто проспал, были такие моменты. Михаил Фоменко – авторитетный и опытный человек. Сложно было управлять такой командой, он не мог найти баланс. Плюс, ребята пользовались этим слабым местом и садились на шею, позволяли себе всякие вещи. Шевченко уже на Евро-2016 видел, что происходит", – сказал Шевчук.
Возглавив сборную, он сразу убрал из команды тех игроков, которые нарушают эту атмосферу. Я не хочу называть фамилии, все понимают, кто это. Каждый осознает свои ошибки. Мы видим, на каком уровне сейчас играет сборная, как ребята прогрессируют. Шевченко двигается в правильном направлении.
Карьера Шевченко в сборной Украины
- Шевченко возглавляет сборную Украины с лета 2016 года. Под его руководством "сине-желтые" провели 33 матча – 19 побед, 9 ничьих и 5 поражений.
- С первой задачей во главе сборной Шевченко не справился. Наставник не вывел команду на чемпионат мира 2018 года.
- Уже осенью 2018 под руководством Шевченко "сине-желтые" выиграли свою группу в Лиге наций и поднялись в высокий дивизион.
- Также Шевченко вывел сборную Украины в финальную часть Евро-2020. Украина впервые выиграла свою группу, в которой победила действующих чемпионов Европы – португальцев.
- Национальная команда сыграет на Евро-2020 в группе С с Австрией и Нидерландами. Еще один соперник определится после плей-офф Лиги Наций.