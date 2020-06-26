Экс-игроки "Шахтера" Зинченко и Фернандиньо стали главными неудачниками в матче с "Челси"
Футболисты "Манчестер Сити" Александр Зинченко и Фернандиньо были оценены низкими баллами после матча от экспертов. Украинец не запомнился на поле своими действиями. а бразилец подвел команду, заработав удаление.
В рамках 31 тура АПЛ "Челси" встречался с "Манчестер Сити", пишет 24 канал.
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Оценка экспертов
Александр Зинченко начал матч на скамейке запасных, но на 59-й минуте вышел на футбольное поле вместо Менди.
Украинский игрок гостей матча Зинченко получил от британского аналитического портала WhoScored оценку 5.93.
Почти такая же оценка у бівшего игрока "Шахтера" Фернандиньо, который подвел свою команду. Бразилец был удален с поля на 77-й минуте и заработал пенальти в свои ворота. Причиной этого всего стала игра рукой у своих ворот.
За 37 сыгранных минут украинец сделал 34 ТТД с браком 12 процентов. Если брать в среднем, то у Менди такой же показатель, только брак на пять процентов выше.
Зинченко отдал 26 передач, 24 из которых нашли адресата (точность 92%).
На счету украинца только один навес, но он оказался точным. В борьбе Александр выиграл два единоборства из четырех. Также в свой актив Зинченко добавил один успешный отбор.
Оценки экспертов / WhoScored
Карьера Александра Зинченко: главное
- После расторжения контракта с донецким "Шахтером" Александр Зинченко некоторое время находился без клуба, а в 2015-м перебрался в "Уфу". Сыграл 31 матч и забил два гола.
- В том же году молодой полузащитник дебютировал за сборную Украины, а летом 2016-го подписал контракт с "МанСити".
- Этим же летом перешел на правах аренды в ПСВ, где сыграл в 12 матчах и отдал 3 голевые передачи.
- В этом сезоне Зинченко сыграл за "Манчестер Сити" 19 матчей и забил один мяч. Команда из Манчестера занимает вторую строчку турнирной таблицы, в активе которой 63 набранных пункта.