Экс-первая ракетка мира Серена Уильямс потренировалась с двухлетней дочерью: милое видео
Дочь обладательницы Большого шлема Серены Уильямс идет по стопам мамы. Американская теннисистка взяла на тренировку свою двухлетнюю дочь Алексис Олимпию Оганян и дала даже в руки ракетку.
38-летняя теннисистка выложила трогательный пост в Instagram. На фото и видео видно, как они вместе с дочерью в одинаковом стиле одежды потренировались на корте.
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Трогательные фото и ролик не оставили никого равнодушным. Многие болельщики теннисистки написали комплименты в сторону Серены и юной будущей первой ракетки мира.
Предоставьте этому подпись,
– коротко подписала Уильямс.
В сентябре дочери Серены исполнится три года.
Достижения легенды тенниса Серены Уильямс
- Серена является экс-первой ракеткой мира. Также американке относят два рекорда: между первыми двумя периодами ее пребывания на первой строчке рейтинга WTA в одиночном разряде состоялся самый длинный промежуток времени, а позже она стала самой старшей теннисисткой, которая когда-то возглавляла этот рейтинг.
- Серена Уильямс четыре раза брала в руки олимпийское золото, один раз в одиночном (2012) и трижды в парном (2000, 2008, 2012) разрядах.
- Она обладательница некалендарного Большого шлема в одиночном и парном разрядах, а также единственная как среди женщин, так и среди мужчин обладательница карьерного "Золотого шлема", который включает победы во всех четырех турнирах Большого шлема и на Олимпийских играх в одиночном и парном разрядах.
- Серена побеждала на 39 турнирах Большого шлема, из них 23 раза в одиночном разряде, 14 раз в паре, 2 раза в миксте.
- По количеству титулов на этих турнирах в одиночном разряде она занимает второе место в истории женского тенниса и уступает только Маргарет Смит-Корт, а копилке которой есть 24 титула.
- Серена Уильямс является также пятикратной победительницей итогового чемпионата WTA и рекордсменкой женского профессионального тура по сумме заработанных призовых денег.
- Уильямс успешно совмещает теннис и бизнес, зарабатывая на рекламных контрактах в среднем 12 миллионов долларов в год и обладая собственной фирмой по производству спортивной одежды Aneres Designs.
- Теннисистка активно участвует в благотворительных проектах. За собственные средства Серена построила несколько школ в Африке, а в США выплачивает стипендии студентам колледжей.
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