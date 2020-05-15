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Экс-тренер "Динамо" Хацкевич выиграл первый трофей в России

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Александр Хацкевич
Александр Хацкевич / ФК "Ротор"

Российская Премьер-лига (РПЛ), которая была прервана из-за эпидемии COVID-19, восстановится 21 июня. Такое решение принято по итогам заседания Российского футбольного союза (РФС).

До конца сезона матчи российской Премьер-лиги будут проходить без зрителей, сообщает РФС в твиттере.

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Сезоны ФНЛ (первый дивизион) и ПФЛ (второй дивизион) завершены досрочно.

Таким образом, "Ротор" и "Химки", занимавшие в ФНЛ первые два места, поднимутся в Премьер-лигу.

"Ротор" возглавляет бывший тренер киевского "Динамо" Александр Хацкевич. Белорусский специалист был назначен главным тренером "Ротора" в декабре 2019 года.

После сыгранных 27 туров "Ротор" под его руководством возглавлял турнирную таблицу. Команда получила 17 побед, 5 раз сыграла вничью и столько же раз проиграла.

Последний раз "Ротор" выступал в российской Премьер лиге в сезоне 2003/2004. После этого команду лишили профессионального статуса.

Клуб становился серебряным призером чемпионата России в 1993 и 1997 годах. В сезоне 1994/1995 "Ротор" дошел до финала Кубка России.

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Автор: Михаил Гема
Теги: Новости Спорта Новости России Александр Хацкевич Футбол Спорт
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