Экс-тренер "Динамо" Хацкевич выиграл первый трофей в России

Российская Премьер-лига (РПЛ), которая была прервана из-за эпидемии COVID-19, восстановится 21 июня. Такое решение принято по итогам заседания Российского футбольного союза (РФС).

До конца сезона матчи российской Премьер-лиги будут проходить без зрителей, сообщает РФС в твиттере.

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Сезоны ФНЛ (первый дивизион) и ПФЛ (второй дивизион) завершены досрочно.

Таким образом, "Ротор" и "Химки", занимавшие в ФНЛ первые два места, поднимутся в Премьер-лигу.

"Ротор" возглавляет бывший тренер киевского "Динамо" Александр Хацкевич. Белорусский специалист был назначен главным тренером "Ротора" в декабре 2019 года.

После сыгранных 27 туров "Ротор" под его руководством возглавлял турнирную таблицу. Команда получила 17 побед, 5 раз сыграла вничью и столько же раз проиграла.

Поздравляем болельщиков "Ротора" с выходом клуба в РПЛ!



Только что на исполкоме Российского футбольного союза официально утверждено решение о прямом выходе в Премьер-Лигу первых 2 мест в турнирной таблице ФНЛ.



Поздравляем болельщиков, которые ждали этого события долгие годы!!! pic.twitter.com/N7Hk01q2Ss — ФК «Ротор» (@RotorFc) May 15, 2020

Последний раз "Ротор" выступал в российской Премьер лиге в сезоне 2003/2004. После этого команду лишили профессионального статуса.

Клуб становился серебряным призером чемпионата России в 1993 и 1997 годах. В сезоне 1994/1995 "Ротор" дошел до финала Кубка России.

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