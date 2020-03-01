Экс-чемпион мира Паркер заговорил о бое с Усиком

Новозеландский боксер Джозеф Паркер хочет встретиться с победителем боя Александр Усик – Дерек Чисора. Боксер заявил об этом 29 февраля после победы над Тереллом Винтерсом.

По словам Паркера, он хочет получить серьезный поединок и его команда рассматривает встречу с Александром Усиком как один из вариантов, сообщает FightHype.

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"Я хочу вернуться в гонку за титул. Хочу оставаться активным, прогрессировать. Надеюсь, мы получим соперника из топ-5 или из топ-10", – сказал экс-чемпион мира по версии WBO.

Джозеф считает, что в конце 2020 года он должен провести бой с победителем боя Усик – Чисора.

Это бой, который моя команда хотела бы получить. Я с радостью вцепился бы двумя руками за такую возможность. Я хочу драться с лучшими в крупнейших поединках,

– заявил Паркер.

Новозеландец считает, что Усик победит во встрече с Чисорой. "Его боксерские навыки и движение будут слишком быстрые для Чисоры. Но ему также нужно быть осторожным. У Чисоры есть удар", – сказал новозеландец.

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Также Паркер уверен, что Усик станет отличным вызовом для него. И новозеландец уверен в своей победе.

Я тоже умею боксировать. Как закончится наш бой? Я ставлю на себя в любом поединке. Если я хорошо приложусь,то нокаутирую любого. Так что ставлю на себя,

– резюмировал Паркер.