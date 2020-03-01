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Экс-чемпион мира Паркер заговорил о бое с Усиком

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Новозеландский боксер Джозеф Паркер хочет встретиться с победителем боя Александр Усик – Дерек Чисора. Боксер заявил об этом 29 февраля после победы над Тереллом Винтерсом.

По словам Паркера, он хочет получить серьезный поединок и его команда рассматривает встречу с Александром Усиком как один из вариантов, сообщает FightHype.

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"Я хочу вернуться в гонку за титул. Хочу оставаться активным, прогрессировать. Надеюсь, мы получим соперника из топ-5 или из топ-10", – сказал экс-чемпион мира по версии WBO.

Джозеф считает, что в конце 2020 года он должен провести бой с победителем боя Усик – Чисора.

Это бой, который моя команда хотела бы получить. Я с радостью вцепился бы двумя руками за такую возможность. Я хочу драться с лучшими в крупнейших поединках,
– заявил Паркер.

Новозеландец считает, что Усик победит во встрече с Чисорой. "Его боксерские навыки и движение будут слишком быстрые для Чисоры. Но ему также нужно быть осторожным. У Чисоры есть удар", – сказал новозеландец.

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Также Паркер уверен, что Усик станет отличным вызовом для него. И новозеландец уверен в своей победе.

Я тоже умею боксировать. Как закончится наш бой? Я ставлю на себя в любом поединке. Если я хорошо приложусь,то нокаутирую любого. Так что ставлю на себя,
– резюмировал Паркер.

  • Поединок Паркера с Тереллом Винтерсом закончился в 5-м раунде. Паркер брутально нокаутировал американского боксера.
  • Для 28-летнего боксера это был 29 бой на профессиональном ринге. В активе Джозефа 27 побед. В пассиве Паркера поражение Энтони Джошуа и Диллиану Уайту.
  • Ранее команда Паркера заявляла о возможном бое с Усиком. У новозеландца рассчитывали, что встретятся с Усиком за титул WBO.
  • По предварительной информации, Усик и Чисора встретятся 23 мая в Лондоне.
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Автор: Михаил Гема
Теги: Спорт Александр Усик Бокс
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