Экс-чемпион мира уверен, что Кличко ждут бои с Джошуа, Фьюри и Уайлдером

Бывший чемпион мира в первом полусреднем весе по версии WBC украинец Виктор Постол поделился своим мнением относительно возможного возвращения в бокс Владимира Кличко.

Постол рассказал, что видел, как Кличко вернулся к тренировкам и находится в хорошей физической форме.

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"Весь интернет гудит, что Владимиру предлагают контракт на три боя. Я видел, что он уже вернулся в зал в Конча-Заспе, что он начал тренироваться. Если он в хорошей форме и чувствует, что может, то почему нет?

Он тяжеловес, есть удар, есть силы, у него все есть. Если он себя хорошо чувствует и считает, что может еще побоксировать, то все от него зависит.

Мне лично, конечно же, еще хотелось бы его увидеть. Но, я уверен, у него бои будут очень сильные. Не просто с какими-то там мешками, а с топ-боксерами. Бой с Джошуа, с Фьюри, Уайлдером. Все возможно и это было бы очень интересно", – сказал Постол.

Ранее стриминговая платформа DAZN предложила Кличко контракт в размере 40 миллионов долларов за возвращение на ринг.

Боксер якобы заработает эти деньги, если проведет три поединка, которые могут состояться в 2019 году – в мае, сентябре и декабре. Согласно одному из пунктов, обязательным условием проведения следующего боя является победа в предыдущей встрече.

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