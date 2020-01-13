Экс-чемпион мира выставил Усику жесткие условия относительно поединка за титул

Экс-чемпион мира WBO Джозеф Паркер может стать следующим соперником Александра Усика. В команде Паркера поставили украинцу жесткие условия.

Менеджер новозеландца Дэвид Хиггинс в комментарии Sky Sports заявил, что Усик должен согласиться на роль так называемой стороны "Б". То есть при распределении призовых за поединок 70% должен получить Паркер.

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Усик пока ничего не добился в супертяжелом весе. Паркер будет стороной "А". Он собрал Principality Stadium с Джошуа и O2 Arena с Уайтом. Джозеф станет стороной "А", и я жду распределения прибыли в соотношении 70/30 в пользу Паркера. Меня могут высмеять за это, но послушайте, Паркер победил Энди Руиса, он собрал Principality Stadium и O2 Arena. У него более известное имя в Великобритании, так что Усик будет стороной "Б",

– заявил Хиггинс.

По его словам, Паркер встретится с Усиком, если команда украинца признает, что является стороной "Б". "Тогда с поединком не будет никаких проблем. Это очень хороший бой. Мы уважаем команду Усика, однако Джозеф выступает стороной "А". Как только они согласятся на меньшую долю прибыли, можно сделать вывод о соглашении", – резюмировал менеджер.

Кроме того, Хиггинс уверен, что Паркер окажется более сложным соперником для украинца, чем Энтони Джошуа.

Говорят, что стили делают бои. Я думаю, что у Джозефа Паркера будет больше шансов против Усика, чем в Энтони Джошуа. Мне кажется, что Усик раскусит слишком большого и медленного Джошуа. А вот Паркер – быстрый боксер. Джозеф еще не показал весь свой потенциал.



Паркер сосредоточен только на предстоящем поединке, который состоится 29 февраля. Он должен в нем побеждать. Джозеф в отличной форме. Если он победит, и бой с Усиком окажется реальным, то мы готовы сесть за стол переговоров. Джозеф Паркер точно захочет драться с Александром Усиком и будет к этому готов,

– резюмировал Хиггинс.

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На кону поединка Усик – Паркер может стоять титул чемпиона мира WBO. Усик является официальным претендентом по этой версии, а действующий обладатель – Энтони Джошуа.

Пояс WBO может стать вакантным, если Джошуа откажется от него или не договорится об отсрочке защиты.

Кто такой Паркер?

Чемпион мира по версии WBO (2016-2018) в тяжелом весе. 31 марта 2018 года потерял титул в поединке против Энтони Джошуа. Британец победил решением судей.

После этого Паркер проиграл также британцу Диллиан Уайту. Два последних боя Джозеф выиграл.

В декабре 2018 года он победил Александра Флореса, а 29 июня техническим нокаутом одолел Алекса Леапаи. Всего он провел 28 боев (26 побед, 2 поражения).