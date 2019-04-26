Экс-чемпион мира заявил, что получил предложение драться с Кличко: видео

Бывший чемпион мира в тяжелом весе по версии WBO Шеннон Бриггс заявил, что ему предлагали бой с украинцем Владимиром Кличко, который завершил профессиональную карьеру.

Бриггс уверяет, что готов провести бой против Владимира Кличко, если тот решит вернуться в бокс.

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Звонок раздался в три часа ночи. Меня спросили, не хочу ли я подраться с Владимиром Кличко, и я сказал, что готов. Посмотрим, что из этого выйдет, но я был бы рад, если бы бой состоялся. Я говорю серьезно – мне действительно предложили такой бой. Если чемпион вернется, будет землетрясение, будет гром и молния,

– заявил 47-летний Бриггс в эфире IFL TV.

Американский боксер имеет опыт противостояния с братьями Кличко. В частности, в октябре 2010-го года он проиграл Виталию Кличко. Бриггс выстоял все 12 раундов, несмотря на то, что пропустил очень большое количество ударов. Кличко победил единогласным решением судей. После этого Бриггс безрезультатно добивался боя с Кличко-младшим.

Спорт 24 писал, что в марте 2019 года стриминговая платформа DAZN предложила Владимиру Кличко контракт в размере 40 миллионов долларов за возвращение на ринг. Впоследствии появилась информация, что Владимир Кличко может получить за три поединка два миллиарда гривен.

Теперь на кону 80 миллионов долларов. Боксер якобы заработает эти деньги, если проведет как профессионал три поединка, которые могут состояться в 2019 году. Согласно одному из пунктов, обязательным условием проведения следующего боя является победа в предыдущей встрече.

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