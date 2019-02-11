Экс-чемпион WBA побил доминиканского боксера и заявил, что готов к бою с Ломаченко: видео

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Хавьер Фортуна победил Шарифа Богере
Хавьер Фортуна победил Шарифа Богере / twitter.com/BoxingBubble

Бывший чемпион мира из Доминиканской Республики Хавьер Фортуна победил уроженца Уганды Шарифа Богере. После поединка Фортуна заявил, что готов драться с украинцем Василием Ломаченко.

Поединок не получился зрелищным, как часто бывает в боях с участием Фортуны. До экватора бой был равным, но ближе к середине поединка Фортуна все же перехватил инициативу.

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Сначала в 6-м раунде рефери отсчитал угандийцу нокдаун, которого не было. Бой ожидаемо прошел всю дистанцию. Вердикт судей: трижды 96:93 в пользу Фортуны.

 

 

Сейчас мне нужен новый контракт, чтобы сразиться с Джервонтом Дэвисом или кем-то другим. Я готов драться с Василием Ломаченко и в принципе с любым бойцом,
– заявил Фортуна после боя.

Кто такой Хавьер Фортуна?
29-летний боксер-профессионал, выступающий во втором полулегком и легкой весовой категории. На профессиональном ринге Фортуна провел 37 поединков, два проиграл и 1 свел к ничьей. Его стойка – левша. Рост – 165 см. Регулярный чемпион мира по версии WBA (2015-2016) во втором полулегком весе. 4 июня 2016 года, проводя второй защиту титула чемпиона мира по версии WBA, потерпел первое поражение. Он уступил американцу Джейсону Соси.

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Теги: Спорт Бокс Василий Ломаченко
Источник: 24 Канал
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