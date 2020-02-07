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Экс-форвард сборной Украины забил дебютный гол за новый клуб – видео

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Марко Девич / Фото из открытых источников

Бывший нападающий сборной Украины Марко Девич, который сейчас выступает за "Сабах", отметился забитым голом в поединке 16-го тура чемпионата Азербайджана против "Габалы".

Гости повели уже на 5-й минуте матча, но на 19-й Марко Девич сравнял счет.

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Этот мяч стал первым для 36-летнего экс-форварда сборной Украины после возвращения в "Сабах" из сербского "Вождоваца". В итоге Девич сыграл в этом матче ровно час, после чего был заменен.

Видео гола Девича (смотреть с 2:00)

Коллектив украинца еще дважды огорчал соперника, в ответ "Сабах" пропустил также дважды. 3:2 – итог матча. После этого тура "Сабах" располагается на 6 месте в турнирной таблице, имея в своем активе 16 очков.

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Сборная Украины по футболу Футбол Спорт
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