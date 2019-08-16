Экс-форвард "Шахтера" и опорник Рока: что известно про "Эспаньол", с которым сыграет "Заря"

Луганской "Заре" в финале квалификации Лиги Европы предстоит сыграть с грозным соперником. Подопечные Виктора Скрипника встретятся с испанским "Эспаньолом". Первый матч против непростого соперника из Барселоны состоится уже в четверг, 22 августа, на поле оппонента луганчан.

Прошлый сезон

"Эспаньол" вернулся в еврокубки впервые с сезона 2006/2007. В 2006 году "бело-синие" неожиданно выиграли Кубок Испании, что позволило выступать в Кубке УЕФА. Тогда испанцы дошли до финала, в котором в серии пенальти проиграли "Севильи". После того "Эспаньол" не мог выйти в еврокубки.

Читайте также: "Заря" благодаря голу Русина победила ЦСКА и вышла в плей-офф Лиги Европы: видео

В прошлом сезоне команда под руководством Руби заняла седьмое место в чемпионате Испании, что позволило "Эспаньолу" пробиться в квалификацию Лиги Европы. Летом Руби ушел из клуба, несмотря на то, что вывел команду в Лигу Европы.

Испанский специалист Дэвид Гальего занял пост главного тренера "Эспаньола". В свою очередь Руби подписал трудовой договор с "Бетисом", который в прошлом сезоне Примеры занял десятое место.

Что интересно, именно "Бетис" выбил "Эспаньол" по сумме двух матчей с Кубка Испании. Первый матч на поле будущего соперника "Зари" завершился ничьей 1:1. Такой же счет был зафиксирован в основное время ответного матча. В овертайме "Бетис" дожал соперника и вышел в полуфинал.

Предыдущий раунд квалификации

"Эспаньол", как и "Заря", стартовал в Лиге Европы со 2-го квалификационного раунда. Сначала "попугаи" уничтожили исландский клуб "Стьярнан". По сумме двух матчей испанцы победили с неприличным счетом 7:1.

Безжалостными подопечные Гальего были в третьем квалификационном раунде. "Эспаньол" разгромил швейцарский клуб "Люцерн" со счетом 6:0 по сумме двух матчей. Результат 3:0 был зафиксирован в двух поединках.

Новые игроки

В летнее трансферное окно ряды "Эспаньола" пополнили пять новых футболистов.

– 25-летний вратарь Андрес Прието (перешел бесплатно из клуба "Леганес");

– 28-летний защитник Фернандо Калеро (перешел из клуба "Вальядолид" за 8 миллионов евро);

– 30-летний полузащитник Aндеp Итурраспе (перешел бесплатно из клуба "Атлетик" Бильбао);

– 22-летний форвард Матиас Эсекиэль Варгас (перешел из клуба "Велес Сарсфилд" за 10,5 миллиона евро);

– 28-летний нападающий Факундо Феррейра (перешел на правах аренды из клуба "Бенфика") (Факундо играл за "Шахтер").

Ключевые футболисты

Весь состав испанского "Эспаньола" стоит почти 137 миллионов евро. Это на один миллион меньше, чем стоит состав донецкого "Шахтера". Почти на 40 миллионов евро дешевле состав киевского "Динамо". Обойма испанцев на 122 миллиона евро дороже, чем у "Зари".

Основным голкипером испанцев является известный вратарь Диего Лопес. В новом сезоне опытный вратарь сыграл в четырех матчах и пропустил только один гол. Экс-вратарь "Реала" был основным игроком "попугаев" и в прошлом сезоне.

К слову: Скрипник об удалении Русина: Сказал ему, что он, наверное, не хочет полететь в Барселону

Важным двигателем "Эспаньола" в центре поля является 25-летний Серхи Дардер. Хавбек провел великолепный прошлый сезон и успел сыграть три поединка в новом футбольном году. Выступает за "Эспаньол" еще один бывший футболист "Реала" – Эстебан Гранеро. 32-летний полузащитник в прошлом сезоне сыграл 30 матчей. Важным игроком испанцев является Пабло Пьятти, но он залечивает травму.

Главной звездой "бело-синих" является полузащитник Марк Рока. Опорный хавбек является важным звеном в центре поля "Эспаньола" и провел в прошлом сезоне 40 матчей за свою команду. В летнее трансферное окно Марка хотела приобрести мюнхенская "Бавария". Немецкий клуб остановило то, что "Эспаньол" требует за своего футболиста 40 миллионов евро.

Достижения клуба

"Эспаньол" никогда не выигрывал чемпионат Испании. В то же время "попугаи" четыре раза выигрывали Кубок Испании (1928/29, 1940, 1999/00, 2005/06). Пять раз "бело-синие" играли в финале Кубка.

Дважды "Эспаньол" доходил до финала Кубка УЕФА. В сезоне 1987/88 испанцы по сумме двух матчей проиграли "Байеру". Первый матч испанцы выиграли 3:0, однако с таким же счетом проиграли в ответной игре. Немцы выиграли в серии пенальти.

Неудачной футбольная лотерея была для "Эспаньола" в сезоне 2006/07. "Попугаи" в финале Кубка УЕФА проиграли "Севильи" также в серии пенальти.

Другое

Прозвища: "попугаи", "бело-синие"

Основание: 1900 год

Стадион: Эстадио Корнелья-Эль Прат (вместимость – 40 500)

Президент: Чэнь Яньшэн

Главный тренер: Дэвид Гальего

Рейтинг: не входит в топ-450 рейтинга УЕФА