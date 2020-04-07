Экс-футболист "Динамо" Алиев, назвавший коронавирус фейком, заболел

Бывший футболист сборной Украины и киевского "Динамо" Александр Алиев ранее рассказал, что считает коронавирус вымышленным. Однако, после прогулки у футболиста появились симптомы вируса.

Об этом футболист сообщил лично в Сторис в своем инстаграме и попросил совета у болельщиков.

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Скажите, что делать? Температура 37,4-37,5. Уже мерил четыре раза. Чувствую себя хорошо, только кашель. Что скажете на это? Что это такое – я просто заболел, простудился или как? Пока самочувствие у меня нормальное,

– сказал Алиев.

По словам бывшего футболиста, симптомы болезни проявились у него после прогулки. Также он попросил пользователей социальной сети посоветовать ему, что делать в этой ситуации и стоит ли вызывать скорую помощь.

Александр Алиев за свою карьеру успешно выступал за несколько российских клубов.

Также на его счету 22 матча в составе сборной Украины по футболу.

Затем футболист перешел в состав львовского "Руха".

После этого футболист был заявлен за любительский киевский клуб "Катандзаро".

С 2018 года возглавил любительский ФК "Хмельницкий".

В начале марта СМИ сообщили, что Алиев стал игроком мини-футбольного клуба из столицы – "Днепр".

Добавим, что по состоянию на утро, 7 апреля, в Украине выявлено 1462 случаев заболеваний коронавирусом, из них 45 человек умерли и 28 человек выздоровели.



Почему следует оставаться дома / Инфографика 24 канала

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