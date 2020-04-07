Экс-футболист "Динамо" Алиев, назвавший коронавирус фейком, заболел
Бывший футболист сборной Украины и киевского "Динамо" Александр Алиев ранее рассказал, что считает коронавирус вымышленным. Однако, после прогулки у футболиста появились симптомы вируса.
Об этом футболист сообщил лично в Сторис в своем инстаграме и попросил совета у болельщиков.
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Скажите, что делать? Температура 37,4-37,5. Уже мерил четыре раза. Чувствую себя хорошо, только кашель. Что скажете на это? Что это такое – я просто заболел, простудился или как? Пока самочувствие у меня нормальное,
– сказал Алиев.
По словам бывшего футболиста, симптомы болезни проявились у него после прогулки. Также он попросил пользователей социальной сети посоветовать ему, что делать в этой ситуации и стоит ли вызывать скорую помощь.
- Александр Алиев за свою карьеру успешно выступал за несколько российских клубов.
- Также на его счету 22 матча в составе сборной Украины по футболу.
- Затем футболист перешел в состав львовского "Руха".
- После этого футболист был заявлен за любительский киевский клуб "Катандзаро".
- С 2018 года возглавил любительский ФК "Хмельницкий".
- В начале марта СМИ сообщили, что Алиев стал игроком мини-футбольного клуба из столицы – "Днепр".
Добавим, что по состоянию на утро, 7 апреля, в Украине выявлено 1462 случаев заболеваний коронавирусом, из них 45 человек умерли и 28 человек выздоровели.
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