Экс-футболист "Динамо" не исключает переход в "Шахтер"

Футболист Игорь Харатин, который 10 лет находился в системе "Динамо", не исключает переход в лагерь заклятого врага киевлян – донецкого "Шахтера". На данный момент Игорь успешно выступает в Венгрии за "Ференцварош".

В прямом эфире Tribuna.com на вопрос о том, перешел бы он в "Шахтер", полузащитник не стал ничего обещать.

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Трудно сказать. Не хочу говорить что-то вроде "Никогда не перейду". Не знаешь, что будет завтра. Я – воспитанник "Динамо", это мой клуб детства. Если в будущем что-то и будет, то я хотел бы играть за "Динамо",

– сказал Харатин.

Игорь был в системе "Динамо" с 2004 по 2016 года.

Также Харатин рассказал, почему покинул киевский клуб в 2016 году.

"Я сам решил уйти. Я понимал, в какой я команде, какие конкуренты на моей позиции. А я такой, что уже сегодня-завтра хотел играть, причем в Лиге чемпионов, в финале, грубо говоря. Такой вот характер. Так я решил", – сказал футболист.

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Харатин предполагает, что ситуация могла быть другой, если бы он прошел весь путь в "Динамо".

Он также заявил, что продолжает болеть за "Динамо".

"Смотрю все матчи. Я 10 лет был в структуре этого клуба. Это родная для меня команда, которая меня воспитала. Я очень благодарен этому клубу. Мы не знаем, что будет завтра, но, возможно, и так, что я окажусь в "Динамо". Я не знаю", – резюмировал Харатин.

В этом сезоне 25-летний полузащитник сыграл 36 матчей за "Ференцварош". В его активе один гол и две результативные передачи.

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