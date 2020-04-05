Экс-футболист "Шахтера" Дуглас Коста похвастался видео, где примеряет платье девушки

Бывший полузащитник Шахтера Дуглас Коста и его девушка Наталья не скучают на карантине и решили примерить одежду друг друга.

Бразильский игрок итальянского "Ювентуса" Дуглас Коста надел женское платье, а его девушка – модный наряд своего парня.

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Известный профиль в Инстаграме "433" выложил видео забавной смены стиля футболиста и его девушки. Сам футболист оценил этот пост и посмеялся вместе с болельщиками. Прокомментировал короткое видео именитый французский футболист Франк Рибери.

На время карантина все футболисты итальянского клуба отправились по домам. Но при одном условии – там они должны соблюдать строгие правила самоизоляции.

Одним из нарушителей карантина стал Дуглас Коста. И все бы ничего, если бы его девушка Наталья Феликс не выложила фото с ним на отдыхе.

Добавим, что в составе "Ювентуса" трое футболистов заболели коронавирусом. Первым заразился защитник "Ювентуса" Даниэле Ругани. Следующим среди футболистов туринского клуба, тест которого показал положительный результат на коронавирус, стал полузащитник Блез Матюиди. Последним игроком клуба, у которого обнаружили коронавирус, стал молодой аргентинец Паоло Дибала. Игрок уже успел вылечиться от недуга, но тест на коронавирус снова показал положительный результат.

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