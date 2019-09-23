Экс-футболист "Вердера" официально перешел в "Карпаты"

Львовские "Карпаты" пополнились очередным новым футболистом. Ко "львам" перешел атакующий игрок Мелвин Лоренцен.

24-летний футболист будет выступать за "Карпаты" под 36-м номером, сообщает сайт клуба.

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Краткая биография Млевина Лоренцена

Футболист родился 26 ноября 1994 года в Лондоне (Великобритания). Отец Мелвина родом из Уганды, мать – из Германии. Начал заниматься футболом на родине мамы. В 2013 году попал в структуру бременского "Вердера".

В октябре того же года дебютировал за "музыкантов" в Бундеслиге. Летом 2017 года стал игроком голландского АДО "Ден Гаг", в составе которого выступал до недавнего времени. В 2016-м году сыграл один матч за сборную Уганды.

Добавим, что на просмотр в львовского клуба прибыл Мохаммед Саммед, который является братом полузащитника "Динамо" Мохаммеда Кадири.

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