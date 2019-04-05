Экс-глава Ferrari сделал резкое заявление о Шумахере: Вокруг него создается хайп

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Мик Шумахер
Мик Шумахер / twitter.com/SchumacherMick

Бывший руководитель итальянской команды Ferrari Чезаре Фиорио сомневается в способностях пилота академии Мика Шумахера.

Сын легендарного пилота Формулы-1 Михаэля Шумахера принял участие в тестах в составе Ferrari. 20-летний пилот получил возможность испытать актуальный болид Ferrari образца нынешнего сезона на трассе в Бахрейне.

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Но Чезаре Фиорио скептически относится к таланту гонщика.

В Формуле-2 Мик управляет очень сильным болидом, но он занял восьмое и шестое места в Бахрейне. Во время тестов Формулы-1 он становился вторым, но он использовал более мягкие шины, чем Ферстаппен, который был быстрее. Пока Мик Шумахер, как по мне, не выглядит достаточно конкурентоспособными. Но в любом случае вокруг него создается хайп,
– цитирует Фиорио GrandPX.News.

Немецкий гонщик подписал контракт с командой К, в составе которой провел последние два сезона в европейской "Формуле-3". В прошлом году Шумахер одержал в "Формуле-3" восемь побед и стал чемпионом гоночной серии.

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Теги: Спорт Формула-1
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