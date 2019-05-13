Экс-голкипер "Карпат" Мартыщук рассказал, как команда сыграла договорной матч с "Металлистом"

Экс-голкипер Карпат " Юрий Мартыщук рассказал о договорном матче "Металлист" – "Карпаты", который состоялся 19 апреля 2008 года. Сама игра закончилась победой харьковчан 4:0, но матч впоследствии признали договорным. Тогда "Металлист" лишили бронзовых медалей чемпионата.

Детали этого матча и договоренностей Юрий Мартыщук рассказал в программе "Большой футбол". Спорт24 приводит слова бывшего вратаря "Карпат" полностью.

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"Я живу с этим 11 лет, и эти 11 лет, наверное, никто не знает, что я чувствую и что это для меня. Я чувствую, что я с собой тащу какой-то лишний груз. Какой-то вес. Не физический, а душевный. И для меня важно чтобы это закончилось.

Это была база ФК "Карпаты". Мы собирались перед тренировкой. Я был в комнате у себя, это было за 2 дня до матча. Приходит Коля Ищенко ко мне в комнату, в тот период я был с Худобяком, мы жили вместе и мы были вместе в комнате. И он рассказывает так (его слова): "Есть вариант сдать игру. За 110 тысяч долларов. Каждый футболист в основном составе который выйдет, получит по 10 тысяч долларов". Далее он дает слово нам. Я отвечаю первый. И говорю: "Я в такие игры не играю". На этом вопрос был закрыт. Игорь Худобяк при мне также говорит, что он сдавать не будет. После этого Колины слова, подчеркиваю, Колины слова: "если хотя бы один футболист не сдает игру, команда сдавать игру не будет!" И он выходит из комнаты.

Как приносили деньги, кто их приносил. Я этого не знаю, потому что я этих денег не видел.

Ищенко идет другим направлением, он собирает команду, костяк. И они договариваются сдать игру. В том числе, Игорь Худобяк также был и передо мной говорил, что не сдает игру. Но он был согласен дальше играть. Единственный футболист, которому вообще не сообщили, это был Петровский Тарас. Ему не сказали, что игру сдают. Все остальные 17 человек знали. Потом. Мы приезжаем в Харьков. У меня есть мысли, что может такое быть, а может и не быть. И Коля Ищенко подходит ко мне за день до игры. Я тогда в основном составе, знал что буду играть. И я переживаю. Он подходит и говорит: "никто игру сдавать не будет. Мы выходим и играем, и бьемся".

Лащенков в свои забил, плюс красная карточка. Пацан отработал по полной программе свою "десятку".

Игра происходит таким образом, что через некоторое период я вижу, что все-таки игру сдают. Как я это вижу: мы проигрывали 2:0, и я заметил Ищенко с Лащенковым, они смеются, они друг другу улыбаются. Мы проиграли, а они улыбаются. Второй тайм, у меня слезы на глазах прорывались. Но я уже ничего изменить не мог.

Потом мы приехали на сборы в Венгрию и начали тренировки. Приехал Петр Петрович Дыминский, и вызвал команду к себе. Этот костяк, который принимал участие, президент вызвал к себе в номер. Он включил нам аудио запись, где были слова Лащенкова о сдаче. Далее он сказал написать нам пояснительные записки.

После того, как мы вышли, команда еще раз собралась без руководства. Мы так поговорили. Помню, что ребята отказались писать объяснительные, а я поднял бучу. "Пацаны, вы знаете, что я игру не сдавал и деньги никакие не брал. Вы должны это сказать". Меня после этого в клубе никто не трогал. Но у меня был еще полуторагодичный контракт. Конечно, Петру Петровичу не понравилось, мол, как это Мартыщук не сдал, а играл игру? То есть, все уже на удочке, на крючке. А Мартыщук нет.

Я занял позицию не говорить. И я молчал. К сожалению, эта позиция была плохая для меня, проигрышная. И я сейчас очень жалею. Тысячу раз пожалел, что я не рассказал правду.

На тот период, когда пришло решение КДК ФФУ (штраф – 10 тысяч долларов, – прим.), нам уже не платили зарплату. Я год не получал деньги. Для меня это было проблематично.

Я не мог заявиться на чемпионат, мне сказали, мол, мы вас не заявим. И тогда я обратился ко всем футболистам. Это был Василий Кобин, который сказал "Юра, какую тебе сумму надо денег". Вопрос – 10 тысяч долларов, чтобы я мог продолжить играть в футбол, потому что федерация мне запрещала. И они пошли на встречу, ФФУ, и сказали, что могу в рассрочку платить эти деньги. И Василий Кобин сразу перечислил 2 тысячи долларов. Игорь Худобяк 1000 долларов. И мне оставалось еще 7 тысяч, но Коля Ищенко сразу мне отказал. Я звоню к Коле, говорю "Коль, пацаны скинулись, теперь твоя очередь". Он мне говорит: "Иди на**й".

У меня было дело принципа. Я деньги не брал, и я не буду платить эти деньги. Если бы вернуть время назад, я бы однозначно не стоял бы в стороне. Я бы рассказал. Я бы раньше все это закрыл бы.

Меня мучает эта история. Потому что я деньги не брал. Я хочу, чтобы они сейчас сказали, что Мартыщук не сдавал игру. Они должны найти в себе силы признать это, ибо я с этим живу".

Напомним, 2 августа 2013 года CAS признал матч "Металлист" – "Карпаты", который состоялся 19 апреля 2008 и завершился победой харьковского клуба со счетом 4:0, договорным. Клубы обязали заплатить 25 тысяч долларов штрафа. Из команд не сняли 9 очков, но "Металлист" лишили бронзовых медалей в сезоне 2007/2008. Тогда же Евгения Красникова заставили заплатить штраф в размере 10 тысяч долларов. Ему запретили заниматься любой деятельностью, связанной с футболом, в течение 5 лет.

На футболистов Пшеничных, Ищенко, Кобина, Федорива, Налепу наложен запрет профессионально заниматься футболом в течение 3 лет с дополнительным испытательным периодом в 2 года, а также штрафные санкции в размере по 10 тысяч долларов. На футболиста Сергея Лащенкова наложен запрет профессионально заниматься футболом в течение 5 лет и штрафные санкции в размере 10 тысяч долларов.

Относительно футболистов Кирильчика, Кожанова, Мартыщука, Ощипко, Фещука, Худобяка, Голодюка, Годвина, Женюха, Зенева, Кополовца, Петровского, Ткачука, которые также принимали участие в упомянутом матче, однако не апеллировали к CAS, решение АК ФФУ оставили в силе: штрафные санкции в размере от 5 тысяч до 10 тысяч долларов и условная дисквалификация на три года с испытательным сроком 2 года.