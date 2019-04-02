Экс-игрок "Барселоны" пожаловался на расизм в Украине: Все люди отсели от отца на стадионе

Звездный ивуарийский футболист Яя Туре, который в свое время выступал за донецкий "Металлург", рассказал о расизме, с которым ему пришлось столкнуться в Украине.

Бывший игрок "Барселоны" и "Манчестер Сити" рассказывал о расизме в Украине в контексте скандала, который произошел в Черногории. Местные футболисты расистскими выкриками встретили игрока сборной Англии Рахима Стерлинга. Последний был одноклубником Туре в "Манчестер Сити".

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"Сначала я чувствовал себя униженным, потом очень злым. Имитирование пения обезьян было хуже всего. Я должен был привыкнуть к этому. Я бы пытался играть в футбол, а фанаты пели бы:" Черный ####! Черный ####! Возвращайся домой! "

Было трудно. Очень сложно. И я должен был продолжать сталкиваться с этим. В каждом матче. Иногда фанаты моей же команды делали это. Помню, как звонил отцу. Я сказал ему: "Они имитировали пение обезьян прямо передо мной. Папа, мне очень плохо". Он сказал мне идти и играть. Быть сильным. Он не хотел, чтобы это повлияло на меня, но он не осознавал, насколько я уже был поражен.

Однажды он приехал посмотреть мой матч. Он сел на трибунах. Все белые люди отсели от него подальше. Они пошли сесть в другое место. Он меня спросил: "Что случилось? Я плохо пахну?"

Я ему сказал: "Папа, помнишь, как я звонил тебе и рассказывал об имитировании пения обезьян, а ты сказал, что я должен принять это? Страдать?" Он сказал мне: "Да, сын, это очень плохо". Он был очень зол.

Даже если ты готовишь себя к этому, все равно будешь шокирован, когда это произойдет. Поэтому я был удивлен, когда Стерлинг остался спокойным. Он, как мой младший брат. Когда вы увидите, что он сделал, он точно должен претендовать на звание футболиста года ", – цитирует Туре Mirror.

Расизм в футболе в Украине имел место в 2019 году. В частности, лондонский "Челси" подал жалобу в УЕФА

на проявления расизма во время матча в Киеве против "Динамо" в рамках 1/8 финала Лиги Европы. Игрок "Челси" Каллум Хадсон-одой якобы слышал "обезьяньи крики". Однако в "Динамо" все опровергают.

В то же время Дисциплинарный комитет УЕФА наказал "Шахтера" частичным закрытием трибун стадиона "Металлист" из-за расистского поведение фанатов на матче Лиги Европы против "Айнтрахта".

Также Дисциплинарный комитет УЕФА наказал "Динамо" частичным закрытием трибун стадиона (сектора 41-62) в следующем домашнем поединке киевлян под эгидой организации. В матче с "Олимпиакосом" болельщики "Динамо" бросали на поле посторонние предметы, зажигали файеры, выбегали на поле, а также блокировали лестницу.

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