Экс-игрок "Динамо" и сборной Украины отличился дебютным голом за европейский клуб: видео

Защитник киевского "Динамо" Николай Морозюк, который на правах аренды выступает за турецкий "Ризеспор", отметился первым забитым мячом за новый клуб.

Ризеспор – Самсунспор 3:2

Голы: Морозюк, 18 Щепович, 28, 31 – Сулу, 42, Явуз, 86 (пен.)

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Украинец вышел в стартовом составе команды. На 18-й минуте встречи Морозюк вывел "Ризеспор" вперед, точно пробив со штрафного. Этот гол стал для экс-игрока "Динамо" первым за турецкую команду. Ранее он отмечался двумя ассистами.

"Ризеспор" благодаря дублю Марко Щеповича уверенно побеждал по ходу игры, но позволил соперникам дважды поразить свои ворота. Ответный матч состоится 17-го декабря.

Морозюк летом подписал двухлетний контракт с "Ризеспором", бесплатно перейдя из "Динамо". До этого он полгода провел в турецком клубе на правах аренды.

Видео гола Морозюка