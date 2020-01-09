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Экс-игрок "Динамо" Михалик стал инициатором драки на футзальном турнире: видео

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Тарас Михалик / Sportbox

Бывший футболист "Динамо" и сборной Украины Тарас Михалик принял участие в драке на футзальном турнире в Луцке. Тарас, который сейчас является игроком "Волыни", выступил в составе "Припяти" из Любешова.

В полуфинальном матче "Припять" встретилась с "Иквой" из Млинова. 36-летний Михалик устроил драку после серии грубых фолов игроков "Иквы".

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После инцидента Тарас был удален, а в ворота "Иквы" был назначен пенальти за грубые фолы.

Видео драки

Несмотря на удаление Михалика, "Припять" победила со счетом 3:1. Уже в финале без дисквалифицированного Михалика "Припять" обыграла "Духче" и стала победителем турнира второй раз подряд.

На видео видно, что команда Михалика выступала в игровой форме московского клуба "Локомотив", за который ранее играл Тарас.

Всего в соревнованиях приняли участие 20 команд. Кроме Михалика, в нем также приняли участие Иван Цюпа, Артем Федецкий, Вячеслав Шарпар и Олег Герасимюк.

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Спорт Футзал
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