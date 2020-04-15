Экс-игрок "Динамо" об Алиеве: Человек или неистовый, или ему нужно закусывать

Экс-футболист киевского "Динамо" Сергей Юран, который сейчас тренирует "Химки", прокомментировал последние высказывания Александра Алиева на тему политики.

Спорт24 писал, что Александр Алиев, который родился в России, рассказал об отношении к президенту РФ Владимиру Путину и прокомментировал аннексию Крыма.

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Если ты футбольный человек – говори о футболе. Если ты политик – говори о политике. Если ты, Алиев, всю жизнь играл и тренировался, говорить о политике – полный бред. Человек или неистовый, или могу пожелать ему, чтобы закусывал.

Сейчас в мире одна тема – как быстрее найти вакцину и избежать общей беды, чтобы люди не умирали. Он же не просто кому-то на кухне это сказал, а высказал это в прессе. Чтобы такое выражать, ты должен как минимум быть компетентным в этом вопросе. А как максимум знать, как это работает изнутри,

– отметил Юран.

"Если ты футболист и думаешь о политике, надо делать поправку на голову. Повторюсь, самое важное сейчас – вакцина и жизни людей. Давайте мы объединимся и поможем украинцам, русским, итальянцам, чтобы везде люди не умирали. Смерть – это величайшая трагедия человека", – сказал Сергей Юран в комментарии "Чемпионат.com".

Что известно об Алиеве?

35-летний бывший футболист "Динамо" и сборной Украины. Также выступал за "Металлург" Запорожье, "Днепр", "Борисфен", "Рух".

В России играл за московский "Локомотив" и "Анжи".

Двукратный чемпион Украины в составе "Динамо". Серебряный призер чемпионата Европы 2006 года в составе молодежной сборной Украины.

После карьеры футболиста Алиев прошел тренерские курсы и возглавлял клуб "Хмельницкий".

Сейчас Александр ведет ютуб-канал "Кент".

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