24 Канал Техно Lifestyle Здоровье Вкусно Дом Семья Auto Инвестиции Учеба Likar Покер Дизайн Афиша
more

Экс-игрок "Динамо" об Алиеве: Человек или неистовый, или ему нужно закусывать

- Читати новину українською
Сергей Юран / Getty Images

Экс-футболист киевского "Динамо" Сергей Юран, который сейчас тренирует "Химки", прокомментировал последние высказывания Александра Алиева на тему политики.

Спорт24 писал, что Александр Алиев, который родился в России, рассказал об отношении к президенту РФ Владимиру Путину и прокомментировал аннексию Крыма.

Читайте также В конфликте между Украиной и Россией виновен Порошенко, – Алиев

Если ты футбольный человек – говори о футболе. Если ты политик – говори о политике. Если ты, Алиев, всю жизнь играл и тренировался, говорить о политике – полный бред. Человек или неистовый, или могу пожелать ему, чтобы закусывал.

Сейчас в мире одна тема – как быстрее найти вакцину и избежать общей беды, чтобы люди не умирали. Он же не просто кому-то на кухне это сказал, а высказал это в прессе. Чтобы такое выражать, ты должен как минимум быть компетентным в этом вопросе. А как максимум знать, как это работает изнутри,
– отметил Юран.

"Если ты футболист и думаешь о политике, надо делать поправку на голову. Повторюсь, самое важное сейчас – вакцина и жизни людей. Давайте мы объединимся и поможем украинцам, русским, итальянцам, чтобы везде люди не умирали. Смерть – это величайшая трагедия человека", – сказал Сергей Юран в комментарии "Чемпионат.com".

Что известно об Алиеве?

  • 35-летний бывший футболист "Динамо" и сборной Украины. Также выступал за "Металлург" Запорожье, "Днепр", "Борисфен", "Рух".
  • В России играл за московский "Локомотив" и "Анжи".
  • Двукратный чемпион Украины в составе "Динамо". Серебряный призер чемпионата Европы 2006 года в составе молодежной сборной Украины.
  • После карьеры футболиста Алиев прошел тренерские курсы и возглавлял клуб "Хмельницкий".
  • Сейчас Александр ведет ютуб-канал "Кент".

Оставайтесь дома и следите за последними новостями спорта в нашем Twitter и Telegram

Автор: Юрий Семенюк
Теги: Новости России Футбол Новости Спорта Спорт Динамо
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Предложения партнеров
Комментарии
Публикации
14 апреля 16:54 Коронавирус и спорт – отмененные и перенесенные события в режиме онлайн
Михайло Гема
14 апреля 12:14 Мальчик повторил удивительный удар Месси и получил похвалу от Лео: видео
Михайло Гема
13 апреля 17:42 Какие спортсмены заболели и выздоровели от коронавируса – список
Михайло Гема
13 апреля 09:51 Как и где можно заниматься спортом во время карантина
Ігор Саджениця
12 апреля 16:50 Самая красивая футболистка мира показала тренировки с гирей на 9 месяце беременности: видео
Юрій Семенюк

Новости
Больше новостей