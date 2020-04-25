Экс-игрок "Динамо" одел футболку "Шахтера" и обратился к гендиректору клуба: видео

Экс-игрок "Динамо" и сборной Украины Александр Алиев проиграл спор, после чего надел футболку "Шахтера" и обратился к генеральному директору донецкого клуба.

Соответствующий эпизод появился в новом видео на YouTube-канале "Кент".

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В ролике Алиев после проигранного челленджа бывшему одноклубнику Виталию Мандзюку надел на себя футболку "Шахтера" и обратился к Палкину со словами: "Как вы на это смотрите? Сан Саныча Алиева вы бы пригласили? Я думаю, что я бы не отказался". После этого бывший футболист рассмеялся.

Александр Алиев надел футболку "Шахтера": смотрите видео



При этом Алиев отметил, что надел футболку Шахтера только по условиям проигранного челленджа. Он заявил, что его сердце принадлежит Динамо.

Что известно об Алиеве?

35-летний бывший футболист Динамо и сборной Украины. Также выступал за Металлург, Запорожье, Днепр, Борисфен, Рух.

В России играл за московский Локомотив и Анжи.

Двукратный чемпион Украины в составе Динамо. Серебряный призер чемпионата Европы 2006 года в составе молодежной сборной Украины.

После карьеры футболиста Алиев прошел тренерские курсы и возглавлял клуб "Хмельницкий".

Сейчас Александр ведет ютуб-канал "Кент".

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