Экс-игрок "Динамо" отличился дебютным голом-красавцем в Бразилии: видео

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Че Че
Че Че / ФК "Сан-Паулу"

Экс-игрок киевского "Динамо" Че Че отличился дебютным голом за "Сан-Паулу" в матче 3 тура чемпионата Бразилии против "Фламенго" (1:1).

26-летний бразилец провел на поле весь матч, а на 83-й минуте вырвал для своей команды ничью.

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Дебютный гол Че Че за "Сан-Пауло": смотрите видео

Че Че перешел в "Динамо" только летом прошлого года, за это время бразилец сыграл 16 матчей киевлян во всех турнирах, где отдал 1 ассист, но так и не смог закрепиться в команде Хацкевича.

После 3-х туров чемпионата Бразилии "Сан-Паулу" занимает третью строчку турнирной таблицы.

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Теги: Спорт Новости Спорта Динамо Футбол
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