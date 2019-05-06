Экс-игрок "Динамо" отличился дебютным голом-красавцем в Бразилии: видео

Экс-игрок киевского "Динамо" Че Че отличился дебютным голом за "Сан-Паулу" в матче 3 тура чемпионата Бразилии против "Фламенго" (1:1).

26-летний бразилец провел на поле весь матч, а на 83-й минуте вырвал для своей команды ничью.

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Дебютный гол Че Че за "Сан-Пауло": смотрите видео

1° Gol do Tchê Tchê pelo São Paulo ️ pic.twitter.com/Fan0sAEEP5 — Mundo Tricolor (@Mundo_Tricolor_) 5 мая 2019 г.

Че Че перешел в "Динамо" только летом прошлого года, за это время бразилец сыграл 16 матчей киевлян во всех турнирах, где отдал 1 ассист, но так и не смог закрепиться в команде Хацкевича.

После 3-х туров чемпионата Бразилии "Сан-Паулу" занимает третью строчку турнирной таблицы.

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