Экс-игрок "Карпат": Во Львове обижены на тренера, который надел футболку с Путиным

Экс-хавбек "Карпат" Михаил Кополовец высказал свое мнение относительно теоретического возвращения в львовский клуб бывшего тренера львовян Олега Кононова.

36-летний Кополовец считает, что пути Кононова, который ныне работает в Латвии, и львовского клуба вряд ли еще пересекутся. Об этом он рассказал на Youtube-канале "Бомбардир".

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Многие люди на него обижены там. Помните, он майку с Путиным надевал. Куча моментов есть. Конечно, тренер он талантливый, но как бы он здесь прижился? Конечно, к нему были бы претензии. Думаю, он бы не рискнул.

Во-вторых, он уже вырос как тренер, перерос уровень "Карпат". Здесь нет для него условий, и никто бы ему их не создал. Он уже привык работать с футболистами серьезнее. Когда у человека зарплата 100 000 долларов в месяц, приходить на зарплату... Не знаю, какую ему бы предложили "Карпаты". Ему было бы неинтересно работать в "Карпатах", потому что он уже здесь был. Он добился здесь чего-то, пошло у него, сделал себе имя,

– сказал Кополовец.

Как известно, в октябре 2017 года Олег Кононов сфотографировался в футболке с президентом России Владимиром Путиным в честь его 65-летия и загрузил фото в Instagram.



Олег Кононов в футболке с Владимиром Путиным / Фото: Instagram

Кононов был назначен главным тренером "Спартака" 12 ноября 2018 года. До этого он тренировал российские "Арсенал", "Ахмат" и "Краснодар".

В Украине Олег Кононов работал с двумя клубами. С 2008 до 2011 года тренировал львовские "Карпаты". Он вывел команду в Лигу Европы, но покинул из-за неудачных результатов. Зимой 2012 года он возглавил "Севастополь", из которого ушел летом 2013 года.

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