Экс-игрок "Львова" и "Десны" отправился в музыку и записал клип: видео

45 Читати новину українською
Антон Крамар записал свой музыкальный клип / fcgornyak.dp.ua

Бывший профессиональный футболист ряда украинских клубов Антон Крамар решил податься в музыку. Экс-футболист уже даже записал свой первый клип на песню "Мы все понимаем".

Свой дебютный клип теперь уже певец опубликовал на своем ютуб-канале.

К слову: Группа "Був’є" сняла клип в поддержку сборной Украины по футболу видео

Для съемок Крамару пришлось искупаться в грязи, бегать по полю, а в самом конце клипа он даже сжег спортивный кубок.

В тексте песни он поет о нерализованных амбициях, невоплощенных мечтах, а также примирении с пониманием этого – "мы все понимаем".

Клип Антона Крамара "Мы все понимаем": смотрите видео

 

Почему Украину не защитил Будапештский меморандум, – интервью с экс-послом Грузии Катамадзе
сегодня
1630
Автор: Василий Денисюк
Теги: Музыка Новости Спорта Спорт Футбол
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
4 декабря 17:54 Гвардиола сконфузился, перепутав "Манчестер Сити" с "Баварией": видео
Юрій Семенюк 34
4 декабря 17:00 Кубок мира по биатлону-2019: онлайн-трансляция
Юрій Семенюк 125
4 декабря 14:11 Директор ТК "Футбол" подробно рассказал, что будет транслировать третий футбольный канал группы
Вісент Луїс 114
4 декабря 14:05 Сергей Бубка – все о мировых рекордах и громкие скандалы
Олена Кандяк 1487
4 декабря 12:09 Удар украинки Козловой стал одним из лучших дропшотов года: видео
Юрій Семенюк 70
Новости
Больше новостей
Залиште відгук