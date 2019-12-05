Экс-игрок "Львова" и "Десны" отправился в музыку и записал клип: видео

Бывший профессиональный футболист ряда украинских клубов Антон Крамар решил податься в музыку. Экс-футболист уже даже записал свой первый клип на песню "Мы все понимаем".

Свой дебютный клип теперь уже певец опубликовал на своем ютуб-канале.

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Для съемок Крамару пришлось искупаться в грязи, бегать по полю, а в самом конце клипа он даже сжег спортивный кубок.

В тексте песни он поет о нерализованных амбициях, невоплощенных мечтах, а также примирении с пониманием этого – "мы все понимаем".

Клип Антона Крамара "Мы все понимаем": смотрите видео