Экс-игрок львовских "Карпат" принес победу своему клубу в матче Лиги Европы: видео

Во вторник, 6 августа, были сыграны первые матчи третьего квалификационного раунда Лиги Европы. Среди них и матч "Арарат-Армении" против грузинского "Сабуртало".

Игра состоялась в Ереване, но победу праздновали гости. Сначала россиянин Кобялко забил за "Арарат-Армения" еще в первом тайме. Но во второй половине встречи более активными были игроки "Сабуртало", которые в итоге и праздновали победу.

Читайте также: Маркевич о сборной Украины, Суркисах и "Динамо", а также о войне на Донбассе и России

Сначала Алтунашвили сравнял счет. А впоследствии Леван Кения, который в свое время выступал в львовских "Карпатах", точным ударом с линии штрафной площадки принес победу грузинскому клубу.

Теперь команды ожидает ответный матч. Игра состоится 14 августа в Тбилиси. Победитель этой пары сыграет против победителя пары "Ф91 Дюделанж" – "Нымме Каллю" за право сыграть в групповом этапе Лиги Европы. Именно из "Ф91 Дюделанж" Леван Кения перешел летом в грузинский "Сабуртало".

Видеообзор матча "Арарат-Армения" – "Сабуртало"