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Экс-игрок "Манчестер Сити" и "Реала" прямой ногой едва не снес голову сопернику: видео (18+)

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В матче Кубка Либертадорес нападающий парагвайской "Олимпии" Эммануэль Адебайор получил прямую красную карточку за довольно грубый фол.

На 72-й минуте матча против аргентинской "Дефенса и Хустисия" Адебайор полетел прямой ногой на мяч. И не заметил соперника, который был рядом. Удар шипами пришелся в лицо игроку, после чего тот оказался в нокдауне.

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За такой грубый фол арбитр сразу же показал красную карточку Адебайору.

Смотрите видео грубого фола Адебайора (с 1:17)

Несмотря на удаление, "Олимпия" сумела забить еще один гол, хотя и пропустила уже в компенсированное арбитром время. Матч закончился победой парагвайского клуба 2:1.

  • Адебайор присоединился к "Олимпии" только в феврале 2020 года как свободный агент. Он стал самым высокооплачиваемым футболистом не только клуба, но и чемпионата Парагвая.
  • У 36-летнего Адебайора в послужном списке немало топ-клубов. Начинал он в "Монако", после чего перешел в лондонский "Арсенал". Также выступал за "Манчестер Сити", "Реал", "Тоттенхэм", "Кристал Пэлас" и "Истанбул Башакшехир".
  • Последним его клубом до перехода в "Олимпию" был турецкий "Кайсериспор". Там выступает украинец Артем Кравец. 
  • Игроком "Олимпии" в феврале 2020 года стал бывший футболист киевского "Динамо" Дерлис Гонсалес.
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Автор: Игорь Садженица
Теги: Новости Спорта Спорт Футбол
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