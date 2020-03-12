Экс-игрок "Манчестер Сити" и "Реала" прямой ногой едва не снес голову сопернику: видео (18+)
В матче Кубка Либертадорес нападающий парагвайской "Олимпии" Эммануэль Адебайор получил прямую красную карточку за довольно грубый фол.
На 72-й минуте матча против аргентинской "Дефенса и Хустисия" Адебайор полетел прямой ногой на мяч. И не заметил соперника, который был рядом. Удар шипами пришелся в лицо игроку, после чего тот оказался в нокдауне.
Вот это да У звездного защитника "Ювентуса" Ругани обнаружили коронавирус
За такой грубый фол арбитр сразу же показал красную карточку Адебайору.
Смотрите видео грубого фола Адебайора (с 1:17)
Несмотря на удаление, "Олимпия" сумела забить еще один гол, хотя и пропустила уже в компенсированное арбитром время. Матч закончился победой парагвайского клуба 2:1.
- Адебайор присоединился к "Олимпии" только в феврале 2020 года как свободный агент. Он стал самым высокооплачиваемым футболистом не только клуба, но и чемпионата Парагвая.
- У 36-летнего Адебайора в послужном списке немало топ-клубов. Начинал он в "Монако", после чего перешел в лондонский "Арсенал". Также выступал за "Манчестер Сити", "Реал", "Тоттенхэм", "Кристал Пэлас" и "Истанбул Башакшехир".
- Последним его клубом до перехода в "Олимпию" был турецкий "Кайсериспор". Там выступает украинец Артем Кравец.
- Игроком "Олимпии" в феврале 2020 года стал бывший футболист киевского "Динамо" Дерлис Гонсалес.
Комментарииpowered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
-
Все матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы будут отменены из-за коронавируса – СМИсегодня , 15:40
-
Карантин в Украине: все футбольные матчи по 3 апреля пройдут без зрителей – решение УАФсегодня , 14:32
-
Официальная дата боя Усика, УПЛ пройдет без зрителей и другие новости спорта 11 мартасегодня , 07:55
Предложения партнеров
Комментарии