Экс-игрок "Манчестер Сити" и "Реала" прямой ногой едва не снес голову сопернику: видео (18+)

В матче Кубка Либертадорес нападающий парагвайской "Олимпии" Эммануэль Адебайор получил прямую красную карточку за довольно грубый фол.

На 72-й минуте матча против аргентинской "Дефенса и Хустисия" Адебайор полетел прямой ногой на мяч. И не заметил соперника, который был рядом. Удар шипами пришелся в лицо игроку, после чего тот оказался в нокдауне.

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За такой грубый фол арбитр сразу же показал красную карточку Адебайору.

Смотрите видео грубого фола Адебайора (с 1:17)

Несмотря на удаление, "Олимпия" сумела забить еще один гол, хотя и пропустила уже в компенсированное арбитром время. Матч закончился победой парагвайского клуба 2:1.