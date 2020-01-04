Экс-игрок сборной Украины покинул сербский "Вождовац"

Украинский форвард сербского происхождения Марко Девич остался без команды. Его контракт с "Вождовац" был расторгнут по взаимному согласию сторон.

Сообщение об этом появилось на официальном сайте клуба. Вместе с ним сотрудничество с клубом прекратил Милош Михайлов. "Вождовац" желает двум футболистам успехов в дальнейшей карьере.

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Девич защищал цвета "Вождовац" с августа 2019 года. В текущем сезоне провел за "Вождовац" 13 матчей во всех турнирах, где забил 4 мяча и отдал 1 результативную передачу.

Напомним, что Девич хорошо знаком болельщикам чемпионата Украины своей игрой за "Шахтер" и "Металлист". Также в активе 35 матчей за сборную Украины.

Ранее Марко заявлял, что готов завершить карьеру и сосредоточиться на тренерской работе.