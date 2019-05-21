Экс-игрок сборной Украины с паспортом РФ рассказал, почему переехал из Крыма в Киев

Вратарь Максим Левицкий родился в России. Но сыграл 8 матчей за сборную Украины. Он жил в Крыму, но после аннексии полуострова Российской Федерацией, решил перебраться в Киев. Несмотря на то, что у него есть российское гражданство.

В чемпионате Украины Максим Левицкий выступал за симферопольскую "Таврию" с 1992 по 1999 года. Впоследствии было немало клубов за рубежом. За исключением французского "Сент-Этьена" – все были из России. Там он и закончил карьеру в 2009 году. А уже в 2012 году бывший футболист перебрался жить из Москвы в Крым. Но на полуострове Максим Левицкий с семьей прожил всего три года.

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"Я родился в Ростовской области, большая часть моей карьеры прошла в России. Когда выступал за московское "Динамо", оформил себе российское гражданство. Но сердцу не прикажешь. После событий в Крыму в 2014 году решил, что по духу мне ближе Украина. Решение о переезде принимали на семейном совете, жена меня поддержала. В Киеве нам комфортнее. И жена, и дети – граждане Украины. Старший сын даже перевелся из московского вуза в киевский – это было его личным решением. Таким образом он выразил свою гражданскую позицию. Мне его поступок нравился. Я имею вид на жительство в Украине. И считаю себя украинцем. Горжусь, что сыграл 8 матчей за сборную. Помню, как 31 мая 2000 года дебютировал за сине-желтую дружину на "Уэмбли" в матче с Англией. Это было здорово", – рассказал Максим Левицкий в интервью Sport Arena.