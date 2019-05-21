Экс-игрок сборной Украины с паспортом РФ рассказал, почему переехал из Крыма в Киев

22 Читати новину українською
Максим Левицкий
Максим Левицкий / Obozrevatel

Вратарь Максим Левицкий родился в России. Но сыграл 8 матчей за сборную Украины. Он жил в Крыму, но после аннексии полуострова Российской Федерацией, решил перебраться в Киев. Несмотря на то, что у него есть российское гражданство.

В чемпионате Украины Максим Левицкий выступал за симферопольскую "Таврию" с 1992 по 1999 года. Впоследствии было немало клубов за рубежом. За исключением французского "Сент-Этьена" – все были из России. Там он и закончил карьеру в 2009 году. А уже в 2012 году бывший футболист перебрался жить из Москвы в Крым. Но на полуострове Максим Левицкий с семьей прожил всего три года.

Читайте также: Как Россия аннексировала Крым: ретроспектива растерянности и измены

"Я родился в Ростовской области, большая часть моей карьеры прошла в России. Когда выступал за московское "Динамо", оформил себе российское гражданство. Но сердцу не прикажешь. После событий в Крыму в 2014 году решил, что по духу мне ближе Украина. Решение о переезде принимали на семейном совете, жена меня поддержала. В Киеве нам комфортнее. И жена, и дети – граждане Украины. Старший сын даже перевелся из московского вуза в киевский – это было его личным решением. Таким образом он выразил свою гражданскую позицию. Мне его поступок нравился. Я имею вид на жительство в Украине. И считаю себя украинцем. Горжусь, что сыграл 8 матчей за сборную. Помню, как 31 мая 2000 года дебютировал за сине-желтую дружину на "Уэмбли" в матче с Англией. Это было здорово", – рассказал Максим Левицкий в интервью Sport Arena.

 

blog_ava
День Киева 2019: дата праздника в Украине
сегодня
2793
Теги: Новости Спорта Сборная Украины по футболу Аннексия Крыма Спорт Футбол
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Швейцарские биатлонисты сфотографировались голыми на фоне моря: забавные фото
сегодня 12:43 Швейцарские биатлонисты сфотографировались голыми на фоне моря: забавные фото
19
В США боксеры одновременно отправили друг друга в нокдаун: курьезное видео
сегодня 10:52 В США боксеры одновременно отправили друг друга в нокдаун: курьезное видео
340
В Боливии футбольный арбитр умер во время матча: трагическое видео
20 мая 18:40 В Боливии футбольный арбитр умер во время матча: трагическое видео
74
День в истории – 10 лет назад "Шахтер" выиграл Кубок УЕФА видео
20 мая 12:30 День в истории – 10 лет назад "Шахтер" выиграл Кубок УЕФА видео
45
"Шахтер" – чемпион, обострение борьбы за еврокубки и выживание: главные итоги 29 тура УПЛ
20 мая 10:52 "Шахтер" – чемпион, обострение борьбы за еврокубки и выживание: главные итоги 29 тура УПЛ
Ігор Саджениця 186
Новости
Больше новостей
Залиште відгук