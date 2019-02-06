Экс-игрок сборной Украины Тимощук снялся в развлекательном шоу российского "Зенита": видео

Экс-игрок сборной Украины и "Зенита" Анатолий Тимощук принял участие в шуточном шоу на официальном YouTube-канале российского клуба.

Тимощук вместе с Андреем Аршавиным соревновались с блогером Геннадием Миллером и ведущим "Зенит ТВ" Денисом Денисовым в трех спортивно-комедийных испытаниях.

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Первое испытание – "Водолазы". Участники игры должны были достать из бассейна с шариками как можно больше мячей и попасть ими в маленькие ворота, баскетбольное кольцо и бочку. Блогеры одержали победу с минимальным преимуществом – 10:9.

Второе испытание – "Байкеры". Участники на ховеркартах проехали 400-метровую дистанцию, проезжая через специальные отметки. Тимощук сразу задал солидное преимущество, и футболисты уверенно выиграли.

Решающим третьим испытанием стал "Бампер-болл". Соперники сыграли в футбол, надев на себя гигантские шары, Аршавин и Тимощук выиграли 3:1.

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Проигравшие Миллер и Денисов вынуждены были удалить волосы на ногах восковыми полосками.

Ранее Спорт 24 писал, что Ярослав Ракицкий перешел в российский "Зенит". Сумма трансфера ни "Шахтером", ни "Зенитом" не названа. По данным СМИ, трансфер обошелся россиянам в 12 миллионов евро, а также дополнительно бонусы при условии успешного выступления игрока. Контракт рассчитан на 3,5 года.

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