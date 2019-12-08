Экс-игрок сборной Украины забил гол во втором матче подряд за "Бураспор"

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Евгений Селезнев

Украинский форвард Евгений Селезнев отметился очередным голом за турецкий клуб "Бурсаспор" в текущем сезоне.

Футболист "крокодилов" в матче первого дивизиона чемпионата Турции против команды "Гиресунспор" (2:3) вышел на замену сразу после перерыва, пишет Sport.ua.

Предыдущий гол: Селезнев забил четвертый гол в сезоне за "Бураспор": видео

Селезнев забил гол на 86-й минуте, сократив разрыв до минимума (2:3).

34-летний украинский нападающий летом перешел в "Бурсаспор" в статусе свободного агента. Он провел за новую команду уже 12 матчей, в которых забил 5 голов.

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Спорт Футбол Евгений Селезнев
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