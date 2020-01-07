Экс-игрок "Шахтера" и "Динамо" рассказал, перейдет ли в клуб УПЛ

Вратарь "Сабаила" Александр Рыбка прокомментировал слухи о возвращении в чемпионат Украины. Голкипер якобы должен перейти в донецкий "Олимпик". Впрочем, Рыбка заявил, что намерен продолжить карьеру в Азербайджане.

Действующий контракт Александра Рыбки с "Сабаилом" рассчитан на полтора года. Экс-игрок "Динамо" и "Шахтера" не знает, откуда взялась информация о переходе в "Олимпик".

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Я не знаю, откуда пошла эта информация. Мне после этого звонили из Азербайджана, из моего клуба. Но я тоже не в курсе подобных переходов,

– цитирует Рыбку zbirna.com.

Информацию о переходе Рыбки в "Олимпик" распространил ресурс Dynamomania.com.

По словам Рыбки, пока его все устраивает в Азербайджане.

У меня контракт на 1,5 года. Пока меня все устраивает. Надеюсь, все будет стабильно и не придется искать новый клуб для продолжения карьеры,

– резюмировал футболист.

В нынешнем сезоне чемпионата Азербайджана 32-летний Рыбка вернулся на поле после травмы и провел 3 матча.

Как известно, Рыбка с 2004 до 2010 года находился в структуре "Динамо". В 2012 году вратарь перешел в "Шахтер", после чего провалил допинг-тест и был дисквалифицирован на 2 года.

Впоследствии Рыбка вернулся в "Динамо". В 2017 году Александр продолжил карьеру в Турции. Сначала экс-вратарь сборной Украины выступал за "Карабюкспор", а затем – "АФЖЕТ Афьонспор".