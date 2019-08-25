Экс-игрок "Шахтера" и сборной Украины Алексей Гай повесил бутсы на гвоздь

35-летний игрок Алексей Гай объявил о завершении профессиональной карьеры футболиста. Последним клубом Алексея был донецкий "Олимпик".

Гай выступал за донецкий "Шахтер", одесский "Черноморец", азербайджанскую "Габалу", российскую "Кубань", донецкий "Олимпик", а также сборную Украины.

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Вместе с "Шахтером" Гай выиграл Кубок УЕФА в 2009 году. В финале "горняки" победили "Вердер", а Гай вышел на поле в овертайме.

Всего Алексей сыграл 369 матчей, забил 56 голов и отдал 14 результативных передач. С "Шахтером" Гай шесть раз выиграл чемпионат Украины и семь раз Кубок Украины.

Осенью 2018 года Гай решил вернуться в Украину из России, где играл за "Кубань". Футболист перешел в донецкий "Олимпик".

Болельщики донецкого клуба не слишком приветливо встретили полузащитника – ему припомнили игру в России и, вероятнее всего, отказ надевать футболку в поддержку украинской армии.

Во время матча фанаты скандировали: "Леша, сколько платят в "Кубани"?" А также повесили листовки с надписью "Сепар", хоть они и очень маленькие, чтобы их увидеть издалека.

Также Гай рассказал о ситуации в Украине и своем отношении к происходящему на Донбассе. Это вызвало большой резонанс.

Как я могу сказать, что есть война, если официальная позиция – АТО. Как же вам дипломатично ответить... Я был в России и не увидел, что люди хотят уничтожить Украину или подействовать, чтобы у нас все было плохо. Это я так все видел и общался с людьми. Возможно, я не с теми людьми общался. На верху другие разговоры и взгляды. Не могу я сказать, что Россия – агрессор. Свечку не держал, как говорится. Кто, когда и что нам принес, не видел,

– подытожил экс-игрок сборной Украины.

В воскресенье, 25-го августа, Гай в своем Instagram сообщил о завершении карьеры и выразил благодарность всем, кто учил и помогал ему стать профессиональным футболистом.