Экс-игрок "Шахтера" и сборной Украины Алексей Гай повесил бутсы на гвоздь

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Алексей Гай
Алексей Гай / ФК Олимпик

35-летний игрок Алексей Гай объявил о завершении профессиональной карьеры футболиста. Последним клубом Алексея был донецкий "Олимпик".

Гай выступал за донецкий "Шахтер", одесский "Черноморец", азербайджанскую "Габалу", российскую "Кубань", донецкий "Олимпик", а также сборную Украины.

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Вместе с "Шахтером" Гай выиграл Кубок УЕФА в 2009 году. В финале "горняки" победили "Вердер", а Гай вышел на поле в овертайме.

Всего Алексей сыграл 369 матчей, забил 56 голов и отдал 14 результативных передач. С "Шахтером" Гай шесть раз выиграл чемпионат Украины и семь раз Кубок Украины.

Осенью 2018 года Гай решил вернуться в Украину из России, где играл за "Кубань". Футболист перешел в донецкий "Олимпик".

Болельщики донецкого клуба не слишком приветливо встретили полузащитника – ему припомнили игру в России и, вероятнее всего, отказ надевать футболку в поддержку украинской армии.

Во время матча фанаты скандировали: "Леша, сколько платят в "Кубани"?" А также повесили листовки с надписью "Сепар", хоть они и очень маленькие, чтобы их увидеть издалека.

Также Гай рассказал о ситуации в Украине и своем отношении к происходящему на Донбассе. Это вызвало большой резонанс.

Как я могу сказать, что есть война, если официальная позиция – АТО. Как же вам дипломатично ответить... Я был в России и не увидел, что люди хотят уничтожить Украину или подействовать, чтобы у нас все было плохо. Это я так все видел и общался с людьми. Возможно, я не с теми людьми общался. На верху другие разговоры и взгляды. Не могу я сказать, что Россия – агрессор. Свечку не держал, как говорится. Кто, когда и что нам принес, не видел,
– подытожил экс-игрок сборной Украины.

В воскресенье, 25-го августа, Гай в своем Instagram сообщил о завершении карьеры и выразил благодарность всем, кто учил и помогал ему стать профессиональным футболистом.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Дорогие мои друзья, близкие, болельщики! Как и в любом деле есть этап завершения. Вот и у меня настал момент завершения моей профессиональной карьеры игрока. Хочу выразить благодарность всем тем, кто учил, направлял, воспитывал, поддерживал на протяжении этого интересного пути. Особенные слова благодарности моим партнерам мы прошли с вами замечательный путь. Большая благодарность самому Футболу. Эта потрясающая игра дала мне все. Футбол помог мне встретить семью, друзей, знакомых, и ту часть критиков которые помогали мне становиться сильнее. Отдельная благодарность всем тренерам с которыми посчастливилось поработать, у каждого из которых я чему то учился и рос как спортсмен, как футболист, как личность. Я всегда был и буду предан футболу. Играйте в футбол, любите футбол и получайте удовольствие от игры. Увидимся на полях Европы!

Допис, поширений Alexey Gai (@alexeygai)

 

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Теги: Футбол Спорт ФК Черноморец ФК Олимпик Новости Спорта
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