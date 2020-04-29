Экс-игрок "Шахтера" назвал тренера, который изменил бы игру "Динамо"

Форвард "Мариуполя" Руслан Фомин поделился мыслями относительно экс-наставника "Черноморца" и запорожского "Металлурга" Романа Григорчука.

Фомин считает, что украинский тренер Роман Григорчук, который сейчас находится без работы, был бы хорошей кандидатурой для киевского "Динамо". Слова футболиста цитирует Football.ua.

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Получилось бы у Григорчука в "Динамо"? Безусловно, могло бы. Я считаю его сильным тренером с жестким характером. Наверное, не каждый может выдержать этот характер. Но со своим стремлением к победам, к требованиям даже на тренировках – я думаю, Роман Иосифович что-то поменял бы в "Динамо", 100%. А в какую сторону, был бы результат или нет, трудно сказать. Он специфический тренер, к нему сложно найти подход,

– сказал Фомин.

34-летний нападающий успел поработать с Григорчуком в 2014 году в одесском "Черноморце", а впоследствии вместе со своим наставником перебрался в азербайджанскую "Габалу".

В Украине Григорчука активно сватают в "Динамо". Сам тренер в интервью "ТаТоТаке" заявил, что не против возглавить киевский клуб и даже сборную Украины.

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