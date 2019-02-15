Экс-игрок "Шахтера" возглавил сразу две юношеские сборные Украины

Федерация футбола подтвердила, что Сергей Нагорняк стал наставником сборных Украины U-15 и U-19.

Контракт с тренером, который ранее работал ассистентом Владимира Езерского в юношеской сборной Украины U-17 должен быть заключен с 15 февраля 2019 года до 31 декабря 2020 года.

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Нагорняк сам играл за украинскую национальную команду, проведя за сборную 14 матчей. На клубном уровне экс-футболист выступал за "Днепр", "Ворсклу", "Волынь", "Шахтер", "Металлург" Запорожье, а также китайские и российские команды.

Сборная Украины U-19 в мае нынешнего года примет участие в элит-раунде отбора Евро-2019, а "желто-синим" будет противостоять Бельгия, Сербия и Италия.

Свой первый и последний сбор перед элитным раундом Евро-2019 юношеская сборная Украины U-19 начнет 24 февраля. А уже 26-го и 28-го числа она сыграет на выезде два товарищеских матча со сверстниками из Израиля.

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