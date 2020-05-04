Экс-игрок "Шахтера" заявил, что его подставили с интимным видео

Бывший форвард "Шахтера" Чиприан Марика, который оказался в щекотливой ситуации из-за публикации в СМИ видео интимного характера, уверен, что его подставили с целью получить от обнародования подобных данных какую-то выгоду.

24 канал сообщал, что в сети опубликовали видео, на котором Марика, прикрывшись лишь одним полотенцем, выходит из номера в отеле в Клуж-Напоку после того, как в дверь постучал неизвестный. "Незваным гостем", который и проводил съемку видео, оказался Флорин Мунтян – сын бывшего главы румынской государственной газовой компании Transgaz. Мунтян следил за своей женой Анной, подозревая ее в измене. Она и оказалась в одном номере вместе с Чиприаном.

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"Чиприан убежден, что Анна – это человек, который спровоцировал проведение видеосъемки. Она сделала это либо для того, чтобы обрести популярность, либо с целью получения денег от Чиприана. Он считает ее недобросовестной женщиной. Марика нанял команду юристов для подачи уголовного иска. После расследования, если будет доказано, что семья Мунтяна снимала этот ролик для прессы, он готов подать на них в суд. Кто-то хочет испортить его имидж, но Чиприан готов пройти весь путь, чтобы выяснить, кто именно желает причинить ему боль, и почему", – приводит слова близких к футболисту источников румынский портал Сapital.ro.

Также отмечается, что ситуация с любовницей произошла с Марикой в августе прошлого года, однако в прессе видео всплыло почему-то только сейчас. В этом экс-футболист "Шахтера" видит преднамеренный характер, а саму ситуацию трактует как "попытку его дискредитации".

Отметим, что Марика последние несколько лет находится в близких отношениях с Иоанной Марку. У нее от экс-футболиста "Шахтера" двое детей, однако пара до сих пор не зарегистрировала брак, и эта информация снова может помешать личной жизни спортсмена.

Что известно о Чиприане Марике в "Шахтере"?Марика играл в "Шахтере" с 2004-го по 2007 годы, отметившись 24 голами в 119 играх. Вместе с дончанами он выиграл два чемпионства, а также по одному Кубку и Суперкубку Украины.

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