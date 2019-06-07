Экс-игрок "Шахтера" заменит травмированного Неймара в сборной Бразилии

Сборная Бразилии готовится к домашнему Кубку Америки. Однако "селесао" на этом турнире не поможет Неймар.

Футболист получил травму во время товарищеского матча против Катара. И может пропустить до четырех месяцев, если ему понадобится хирургическое вмешательство.

К слову: Неймар показал фото ужасной травмы в матче за сборную Бразилии

Заменить Неймара в сборной Бразилии должен игрок "Челси" и бывший полузащитник донецкого "Шахтера" Виллиан. Его уже вызвали на сбор команды.

Кубок Америки пройдет с 15 июня по 7 июля в Бразилии. Хозяева турнира сыграют в одной группе с Венесуэлой, Перу и Боливией.