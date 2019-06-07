Экс-игрок "Шахтера" заменит травмированного Неймара в сборной Бразилии

6 Читати новину українською
Виллиан сыграет за сборную Бразилии
Виллиан сыграет за сборную Бразилии / Кадр из видео

Сборная Бразилии готовится к домашнему Кубку Америки. Однако "селесао" на этом турнире не поможет Неймар.

Футболист получил травму во время товарищеского матча против Катара. И может пропустить до четырех месяцев, если ему понадобится хирургическое вмешательство.

К слову: Неймар показал фото ужасной травмы в матче за сборную Бразилии

Заменить Неймара в сборной Бразилии должен игрок "Челси" и бывший полузащитник донецкого "Шахтера" Виллиан. Его уже вызвали на сбор команды.

Кубок Америки пройдет с 15 июня по 7 июля в Бразилии. Хозяева турнира сыграют в одной группе с Венесуэлой, Перу и Боливией.

blog_ava
Украина – Колумбия: онлайн-трансляция матча 1/4 финала Чемпионата мира U-20
сегодня
1273
Теги: Спорт Футбол
Источник: 24 канал
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Тренер "Шахтера" Паулу Фонсека возглавил итальянскую "Рому" – СМИ
сегодня 15:02 Тренер "Шахтера" Паулу Фонсека возглавил итальянскую "Рому" – СМИ
175
Радикалы и братья России: кто такие фанаты сборной Сербии и чего от них ждать во Львове
6 июня 16:00 Радикалы и братья России: кто такие фанаты сборной Сербии и чего от них ждать во Львове
Михайло Гема 446
Скандалы с изнасилованиями спортсменов: дело в деньгах или желании справедливости
5 июня 18:00 Скандалы с изнасилованиями спортсменов: дело в деньгах или желании справедливости
Ігор Саджениця 345
Украинский боксер Постол не сможет провести бой за титул чемпиона
сегодня 11:19 Украинский боксер Постол не сможет провести бой за титул чемпиона
81
Потери Украины перед игрой с Сербией: Шевченко рассказал, сыграет ли важный защитник
6 июня 21:10 Потери Украины перед игрой с Сербией: Шевченко рассказал, сыграет ли важный защитник
227
Новости
Больше новостей
Залиште відгук