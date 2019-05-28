Экс-игрока "Реала" и еще нескольких футболистов задержали за подозрение в договорных матчах

В Испании правоохранители провели массовую спецоперацию. Ее целью были люди, причастные к организации договорных матчей в чемпионате страны.

По данным издания Mundo Deportivo, полиция арестовала нескольких футболистов. Среди них бывший игрок "Реала" Рауль Браво, Борха Фернандес ("Реал Вальядолид"), Карлос Аранда (выступал за несколько клубов в Примере), Саму Саиз ("Хетафе") и Иньиго Лопес ("Депортиво").

Именно Рауля Браво считают главарем этой организации. Он выступал за "Реал" с 2001 по 2007 год. За это время дважды становился чемпионом Испании, а также один раз выигрывал с мадридским клубом Лигу чемпионов. Также в его активе 14 матчей за сборную Испании.

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Согласно Aragón TV, договорные матчи должны были состояться в течение последних двух сезонов, 2016-17 и 2017-18 годов.

Также были арестованы Агустин Ласаоса, президент "Уэски", и руководитель медицинской службы клуба Хуан Карлос Галиндо Лануза. В офисе клуба полиция проводит обыски.

По данным полицейских источников, задержанных обвиняют в принадлежности к преступной организации, коррупции среди частных лиц и отмывании денег.