Экс-игрока "Реала" и еще нескольких футболистов задержали за подозрение в договорных матчах

59 Читати новину українською
Рауль Браво подозревается в организации договорных матчей
Рауль Браво подозревается в организации договорных матчей / Diario AS

В Испании правоохранители провели массовую спецоперацию. Ее целью были люди, причастные к организации договорных матчей в чемпионате страны.

По данным издания Mundo Deportivo, полиция арестовала нескольких футболистов. Среди них бывший игрок "Реала" Рауль Браво, Борха Фернандес ("Реал Вальядолид"), Карлос Аранда (выступал за несколько клубов в Примере), Саму Саиз ("Хетафе") и Иньиго Лопес ("Депортиво").

Именно Рауля Браво считают главарем этой организации. Он выступал за "Реал" с 2001 по 2007 год. За это время дважды становился чемпионом Испании, а также один раз выигрывал с мадридским клубом Лигу чемпионов. Также в его активе 14 матчей за сборную Испании.

Читайте также: Экс-голкипер "Карпат" Мартыщук рассказал, как команда сыграла договорной матч с "Металлистом"

Согласно Aragón TV, договорные матчи должны были состояться в течение последних двух сезонов, 2016-17 и 2017-18 годов.

Также были арестованы Агустин Ласаоса, президент "Уэски", и руководитель медицинской службы клуба Хуан Карлос Галиндо Лануза. В офисе клуба полиция проводит обыски.

По данным полицейских источников, задержанных обвиняют в принадлежности к преступной организации, коррупции среди частных лиц и отмывании денег.

blog_ava
Коломойский и дефолт: почему предложение олигарха не выгодно для Украины
сегодня
1538
Теги: Спорт Новости Спорта Футбол Реал
Источник: 24 канал
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
В Одессе похитили копию кубка Лиги чемпионов: видео инцидента
сегодня 13:16 В Одессе похитили копию кубка Лиги чемпионов: видео инцидента
70
Коноплянка выполнил впечатляющий удар бисиклетой на тренировке сборной: видео
сегодня 08:12 Коноплянка выполнил впечатляющий удар бисиклетой на тренировке сборной: видео
169
Жена экс-игрока сборной Украины снялась в откровенной фотосессии: видео
27 мая 22:25 Жена экс-игрока сборной Украины снялась в откровенной фотосессии: видео
314
Соперники "Динамо" в квалификации Лиги чемпионов
27 мая 18:02 Соперники "Динамо" в квалификации Лиги чемпионов
306
УЕФА запретила "Арсеналу" провести акцию поддержки в адрес Мхитаряна в финале Лиги Европы
27 мая 16:03 УЕФА запретила "Арсеналу" провести акцию поддержки в адрес Мхитаряна в финале Лиги Европы
71
Новости
Больше новостей
Залиште відгук