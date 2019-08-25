Экс-игрока в американский футбол Барри Беннетта застрелили в собственном доме, подозревают сына

Бывшего игрока в американский футбол Барри Беннетта и его жену застрелили 19 августа в их доме, расположенном в городе Лонг-Прери, штат Миннесота. В этом преступлении подозревают их сына.

63-летние Барри и Кэрол Беннетт умерли от пулевых ранений. Женщине выстрелили в спину и туловище несколько раз, в то время как мужчине – в голову и туловище. При этом погибли они 19 августа, однако их тела обнаружили только 21 августа. В этом преступлении полиция подозревает их сына – 22-летнего Дилана. Правоохранители обнаружили его машину в доме его родителей, а также пустую коробку для 9-мм пистолета и ящик для боеприпасов. Сам Дилан исчез.



Кэрол и Барри Беннетт погибли

Агенты ФБР отследили убийцу, который скрылся с места преступления, по геолокации сотового телефона, а также по данным кредитки, говорится в сообщении шерифа округа Тодд. Дилан Беннетт был арестован мексиканскими правоохранительными органами в одном из отелей Канкуна.

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ФБР экстрадирует Беннетта назад в Миннесоту. Ему предъявлено обвинение по двум пунктам обвинения в убийстве второй степени. Причины и обстоятельства данного преступления расследуются, мотивы пока не названы.

В декабре Барри Беннетт сообщил в офис шерифа округа Тодд, что Дилан высказывал мысли об убийстве родителей, когда находился в психиатрической больнице.

Барри Беннетт 11 сезонов играл в американский футбол за команды NFL – New Orleans Saints (1978-1981), New York Jets (1981-1988) и Minnesota Vikings (1988).