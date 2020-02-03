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Экс-игроку "Карпат" отменили красную карточку, он устроил драку и был удален еще раз: видео

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Кристобаль Маркес / cffuenlabrada.es

В Сегунде (второй по силе чемпионат Испании) произошел довольно курьезный случай. Игрок Кристобаль Маркес получил красную карточку, и впоследствии судья ее отменил. Футболист вернулся на поле, устроил схватку и получил удаление.

Это произошло в матче между "Фуэнлабрадой" и "Жироной". Обе команды борются за попадание в зону плей-офф, которая позволит побороться за место в Примере следующего сезона.

Вот это да: Вратарь пропустил курьезный гол – мяч пролетел ему между ног после удара с центра поля: видео

На 68-й минуте главный арбитр матча показал красную карточку нападающему хозяев Кристобалю Маркесу за фол против Гранеля. Игрок после этого направился в раздевалку команды. В то же время помощник арбитра посоветовал главному судье посмотреть повтор момента. После просмотра VAR арбитр отменил свое решение о красной карточке, заменив ее на желтую. Поэтому он попросил, чтобы Кристобаля позвали обратно на поле.

После того, как игрок вернулся на поле, у него начался спор с Гранелем. Кроме словесной перепалки, футболисты столкнулись головами. За это оба игрока получили по желтой карточке. И для Кристобаля Маркеса она стала второй в матче, поэтому его сразу удалили.

Матч закончился минимальной победой "Жироны", которая поднялась на шестое место в турнирной таблице. Команда на одно очко опережает "Фуэнлабраду", которая на восьмом месте.

Стоит отметить, что Кристобаль Маркес в свое время выступал в Украине. В сезоне 2011/12 он выступал за львовские "Карпаты".

Видеообзор матча Фуэнлабрада – Жирона

 

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Автор: Игорь Садженица
Теги: Новости Спорта Спорт Футбол
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