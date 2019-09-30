Экс-капитан "Шахтера" Срна сделал неожиданное заявление об украинце Малиновском

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Руслан Малиновский
Руслан Малиновский / Footboom

Во вторник, 1 октября, итальянская "Аталанта", за которую выступает украинец Руслан Малиновский, сыграет с "Шахтером" в рамках квалификационного раунда Лиги чемпионов.

Ассистент главного тренера "Шахтера" Дарио Срна поделился мнением о сопернике во 2-м туре Лиги чемпионов – "Аталанта".

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У "Аталанты" очень сильная атака, а также хороший тренер. "Аталанта" – отличная команда. Нужно стараться играть один в один, делать упор на атаку, тогда в обороне соперника возникнут проблемы, как у любой команды.

В их составе есть Иличич, Гомес, Сапата, Малиновский. Руслан играл за "Шахтер", не понимаю, почему он не добрался до первой команды. Он заслуживает всего, чего добился. Фантастический игрок,
– сказал Срна.

Поединок "Аталанта" – "Шахтер" состоится 1 октября в Италии. Начало матча – в 19:55.

Недавно генеральный директор "Шахтера" Сергей Палкин сообщил, что тренер "горняков" Дарио Срна может стать послом УЕФА.

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Теги: Спорт Футбол Новости Спорта Руслан Малиновский ФК Аталанта Шахтер
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