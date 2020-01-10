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Экс-лидер "Динамо" дебютировал за турецкий клуб, потеряв победу в конце матча

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Денис Гармаш дебютировал за "Ризеспор" / twitter.com/CRizesporAS

Украинский полузащитник Денис Гармаш, который недавно перешел из "Динамо" в аренду в "Ризеспор", провел первый матч в составе новой команды.

Хавбек появился с первых минут контрольного матча против "Аркхисарспора". В стартовом составе также вышел и второй представитель "Динамо" – Николай Морозюк. Встреча закончилась результативной ничьей – 2:2.

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Команда украинцев открыла счет уже на 8 минуте – отличился хорватский защитник Дарио Мелняк. "Акхисар" сравнял счет на 32 минуте усилиями Мусы Низама.

На 62 минуте главный тренер "Ризепора" Исмаил Картал заменил Гармаша и Морозюка. На 76 минуте сербский форвард Марко Щепович вывел "Ризеспор" вперед, но удержать преимущество команда не смогла – в компенсированное к основному время Эрхан Челенк спас "Акхисар" от поражения.

В данный момент "Ризеспор" находится на 12-м месте турнирной таблицы чемпионата Турции, имея в своем активе 20 очков после 17-ти сыгранных туров.

"Динамо" завершило осеннюю часть сезона на второй строчке УПЛ, команда Михайличенко 15 января отправится на сбор в турецком "Белеке".

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Автор: Висент Луис
Теги: Спорт Новости Спорта Динамо Футбол
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