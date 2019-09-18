Экс-лидер "Шахтера" закроет проблемную зону "Манчестер Сити" в игре с дончанами

Английские СМИ размышляют над тем, как тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола решит проблему в центре защиты своей команды. На этот момент в распоряжении Гвардиолы лишь два центральных защитника – Николас Отаменди и 18-летний Эрик Гарсия.

Как пишет Daily Mail, проблемную зону в матче против своего бывшего клуба должен закрыть Фернандиньо, который "изучал игру на этой позиции в течение последних нескольких недель". Еще один вариант – 18-летний Эрик Гарсия, который тренируется с первой командой уже больше года и произвел хорошее впечатление в прошлом розыгрыше Кубка лиги.

Читайте также: Шахтер – Манчестер Сити: прогноз букмекеров на матч Лиги чемпионов

Manchester Evening News вспоминает, как Гвардиола успешно переквалифицировал полузащитника Хавьера Маскерано в "Барселоне", добавив: "Он уже пробовал Фернандиньо как центрального защитника, в частности против "Арсенала" в прошлом сезоне".

Daily Telegraph и Times пишут, что у "Сити" проблемы из-за того, что клуб летом не выиграл конкуренцию у "Манчестер Юнайтед" и не приобрел Гарри Магуайера.

Daily Telegraph добавляет, что из-за того, что "горожане" решили отказаться от покупки Аке из "Борнмута" – команда осталась с определенным кадровым дефицитом в сравнении с предыдущими годами.

К слову: Шахтер – Манчестер Сити: где смотреть онлайн матч Лиги чемпионов

Times добавляет: "Из-за того, что "Сити" не удалось подписать Магуайера, который вместо этого перешел в "Манчестер Юнайтед", у Гвардиолы теперь только один здоровый центральный защитник – Отаменди, который вряд ли может занести себе в актив матч с "Норвич Сити" в субботу".

Матч "Шахтер" – "Манчестер Сити" состоится в среду, 18-го сентября. Начало игры в Харькове в 22:00.

Это интересно: Зинченко о матче с "Шахтером": Мы должны сконцентрироваться на нашей собственной игре

"Шахтер" 14-й раз в своей истории сыграет на групповом этапе Лиги чемпионов. Как "горняки" стартовали в других розыгрышах Лиги чемпионов – читайте здесь.

У "Манчестер Сити" сейчас много игроков в лазарете. Общая трансферная стоимость травмированных игроков английского клуба составляет 300 миллионов евро.